【新股IPO】遠洋擬分拆物管公司遠洋服務於港獨立上市

▲ 遠洋集團宣布，建議分拆遠洋服務在聯交所主板獨立上市，已向聯交所遞交上市申請表格。

多隻內房股計劃分拆物管業務上市。遠洋集團 （03377） 宣布，建議分拆遠洋服務在聯交所主板獨立上市，並獲聯交所確認，已向聯交所遞交上市申請表格。遠洋集團間接持有遠洋服務約90.1%權益，分拆及上市完成後，預期將擁有遠洋服務不少於50%權益，仍為其附屬公司。

遠洋服務為主要從事提供物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。

遠洋表示，按照計劃，在若干條件限制下，合資格股東將根據建議分拆進行的全球發售項下獲提供遠洋服務股份的保證配額，惟有關保證配額的詳情尚未落實。

遠洋又指，分拆可更加專注彼等各自業務的發展，同時將能夠進一步鞏固遠洋服務聲譽、在商議及招攬更多業務方面享有更大優勢，並可直接接觸資本市場進行股本或債務融資，增強吸引戰略投資者的能力。

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編輯：袁諾曦