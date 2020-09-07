【新股IPO】遠洋擬分拆物管公司遠洋服務於港上市　傳集資逾23億（第二版）

▲ 遠洋集團宣布，建議分拆遠洋服務在聯交所主板獨立上市，已向聯交所遞交上市申請表格。

遠洋集團 （03377） 宣布，建議分拆遠洋服務在聯交所主板獨立上市，並獲聯交所確認。同日，遠洋服務於聯交所遞交上市申請，聯席保薦人為花旗及中金。據外電引述消息指，遠洋服務預計集資約3億美元（約23.3億港元）。

遠洋服務為主要從事提供物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。截至今年6月30日，我們的總合約建築面積達61.9百萬平方米，遍及中國24個省、直轄市及自治區的54個城市。

截至今年上半年，純利按年26.1%至1.54億元（人民幣，下同）；收入按年增6.6%至9.03億元。

公司集資所得的約60%用於把握戰略投資機會、20%用於通過升級智能管理系統建設智能化社區、10%用於提升集團數字化水平及內部信息技術基礎設施、10%用作運營資金及一般公司用途。

遠洋指，分拆可更加專注彼等各自業務的發展，同時將能夠進一步鞏固遠洋服務聲譽、在商議及招攬更多業務方面享有更大優勢，並可直接接觸資本市場進行股本或債務融資，增強吸引戰略投資者的能力。

（第二版更新招股書內容）

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編輯：袁諾曦