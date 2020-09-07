  • 30°C
香港時間 : 2020907日 (一) 20:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】遠洋擬分拆物管公司遠洋服務於港上市　傳集資逾23億（第二版）

即市財經 19:19 2020/09/07

分享：

遠洋集團宣布，建議分拆遠洋服務在聯交所主板獨立上市，已向聯交所遞交上市申請表格。

遠洋集團 （03377） 宣布，建議分拆遠洋服務在聯交所主板獨立上市，並獲聯交所確認。同日，遠洋服務於聯交所遞交上市申請，聯席保薦人為花旗及中金。據外電引述消息指，遠洋服務預計集資約3億美元（約23.3億港元）。

遠洋服務為主要從事提供物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。截至今年6月30日，我們的總合約建築面積達61.9百萬平方米，遍及中國24個省、直轄市及自治區的54個城市。

截至今年上半年，純利按年26.1%至1.54億元（人民幣，下同）；收入按年增6.6%至9.03億元。

公司集資所得的約60%用於把握戰略投資機會、20%用於通過升級智能管理系統建設智能化社區、10%用於提升集團數字化水平及內部信息技術基礎設施、10%用作運營資金及一般公司用途。

遠洋指，分拆可更加專注彼等各自業務的發展，同時將能夠進一步鞏固遠洋服務聲譽、在商議及招攬更多業務方面享有更大優勢，並可直接接觸資本市場進行股本或債務融資，增強吸引戰略投資者的能力。

（第二版更新招股書內容）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】威高傳明年分拆愛琅醫療器械香港上市 估值或達230億

【內房業績】華潤置地或分拆物管業務獨立上市 冀成新利潤增長點　半年核心溢利增3%中期息升16%（第二版）

【新股IPO】農夫山泉9633暗盤倍升　一手帳面最多賺6700元（不斷更新）

【新股IPO】福祿控股2101首日孖展暫錄9.9億元　超購10.1倍（不斷更新）

中國最大第三方虛擬商品及服務企業 - 福祿控股現正公開招股 - 網上白表申請

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：袁諾曦

香港股票 IPO 分拆 經濟 遠洋集團（03377） 物業

上一篇文章

【泰禾財困】泰禾集團非公開發行股票遇阻　因審計機構遭中證監立案調查
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】農夫山泉暗盤追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【新股IPO】農夫山泉暗盤追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜
【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜
【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運
【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？
【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面最多賺6700元（不斷更新）
【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面最多賺6700元（不斷更新）