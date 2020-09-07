▲ 【新西蘭大選】阿德恩奇招拉票 承諾倘連任增加公眾假期

新西蘭大選下月舉行，爭取連任的總理阿德恩以奇招爭取支持，承諾當選後會增加公眾假期，將新西蘭原住民毛利族的新年，定為公眾假期。倘成事，將是新西蘭50年來首次上調公眾假期日數。

執政工黨黨魁阿德恩（Jacinda Ardern）周一表示，注意到國內有聲音要求將毛利族新年定為假期，承諾倘下月大選成功連任，會回應人民訴求。本身是毛利人的工黨高層Kelvin Davis認為措施有助團結國家。

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按毛利族習俗，當地每年約6月的深冬時份，星空中Marariki星團初現後被定為新年。新西蘭每年共有10日公眾假斯，已有近50年未曾改動過，倘成事將是半年紀以來首見。

毛利人已爭取屬自己民族的公眾假期時。現有新西蘭節日中，與國慶概念最接近的是2月6日的懷唐伊日（Waitangi Day），紀念1840年同日，英國人與毛利族簽定懷唐伊協議，成為新西蘭建國基礎。

一直有聲音認為，懷唐伊日對毛利人來講意味原住民被殖民，土地所有權被殖民者解除，並不光彩，毛利人希望擁有真正屬於自己民族的公眾假期。

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不過，商界亦反對引入毛利新年，經濟立場右翼的在野紐西蘭行動黨（ACT New Zealand）認為，大量商戶因疫情掙扎，失業率高企之際，社會難以承擔多一日假期，直言阿德恩於經濟哀退時推這種政策，說明她不適合當總理。阿德恩則稱會在2022年才實施，予商界時間適應。

責任編輯：林建忠

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