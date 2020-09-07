【東京奧運】國際奧委會副主席：明年有否疫情也照辦

日本東京奧運原定今年夏季舉行，受新冠肺炎疫情影響而延後一年。但疫情至今未見受控跡象，令人憂慮明年是否能夠補辦東京奧運。國際奧委會（IOC）副主席科茨（John Coates）強調，不論有否疫情，東京奧運明年也照辦不誤。

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民調：逾半日本人反對明年舉行東京奧運 仍憂慮疫情：【下一頁】

領導東京奧運協調委員會的科茨周一，接受法新社專訪時稱，奧運過往遇上世界大戰也不曾取消，因此他強調：

「不論有否新冠疫情都會照辦，奧運將於明年7月23日開始。」

雖然日本仍然限制大部分外國旅客入境，新冠疫苗也暫未有眉目，但日本官員也明確表示，不會再次延後東京奧運。

不過，公眾對東京奧運的熱情已經消減了許多，最近一項民調顯示，僅得1/4日本人支持明年舉辦東京奧運，其餘普遍均是認為要再延期或取消。

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奧運會只此一個 單靠轉播行不通：【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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