【思晨說@iM網欄】風靡網絡 電視台也趕上直播銷售熱潮

由電視台財經主播走進Slash的世界，讓我大開眼界的是，各種不同類型兼充滿挑戰性的新工作、新嘗試，最近剛巧有機會重返舊東家主持節目，卻不再是大家所熟識的財經環節，而是現時網絡世界最火紅的「直播銷售」，這是由內地網紅KOL衍生出來的銷售模式，內地形容為「直播帶貨」，我卻認為「直播銷售」更能讓大家理解。

其實由年初至今，新冠肺炎這場世紀疫症可以說是顛覆了各行各業，更徹底改變了我們的生活習慣，大家盡可能減少外出及聚會，為的是降低感染風險，卻逐漸適應了足不出戶的人生，正因為留在家中的時間暴增，總要找些事情來做，填補那心靈的空虛，所以「宅經濟」才能成功彈起變成大勢所趨，網購平台更是大行其道成為疫市贏家。

經營HKTVmall的香港電視便是最好的例子，開業五年總算守得雲開見月明，今年上半年賺過億元，首次扭虧為盈。而最令我感受到這股網購風潮的，並不是香港電視這份亮麗的成績表，而是身邊竟有至少三位好友，在這段疫情來襲的時間，開設了新的自家網購平台，可見市場需求有多大。當然，面對嶄新的消費生態圈，數碼廣告與銷售亦隨着網購熱潮而轉型，直播便成為最炙手可熱的宣傳模式，電視台也要追趕這網絡時代的步伐。

其實「直播銷售」在我看來有點兒「懷舊」，因為與90年代台灣相當盛行的電視購物台可以說是大同小異 。當其時的購物台同樣會安排口齒伶俐的主持人充當銷售人員，在鏡頭前試用各式各樣的電子產品或小家電作推銷，有時會放滿爐具、廚具，實行一邊煮一邊推介產品優點，而電視畫面上長期會展示一組相當易記的電話號碼，主持不時提醒觀眾盡快打電話搶購優惠，會由專人接聽並且處理他們的訂單及送貨。

說著說著，其實與我近期在電視台主持的節目果然如出一轍，兩者最大的分別在於現時科技進步了不少，整個購物過程已經轉至網絡上進行，觀眾只要用手機掃描直播畫面上方的QR code，便可即時進入購買連結，甚至享用限時優惠。據聞節目播出後的反應非常正面， 當然，都要產品吸引配合特別優惠才能達到此效果。而社交媒體上的各種「直播銷售」，一般較電視節目更能暢所欲言，畢竟電視節目服務始終還是需要符合相關的廣播條例。

正因為這種網購消費模式愈來愈成熟，上個月開始，我也不禁替樓下那間24小時便利店感到擔心，它是否也有機會淪落為夕陽行業呢？有位朋友告訴我，他7月時已經利用Foodpanda外送服務買薯片、朱古力等零食，勝在24小時全天候，凌晨時份「口痕」都有專人為你送上門，不用浪費口罩落街一趟。所以話，商業社會從來都是汰弱留強，適者生存。可能在不久的將來，便利店也要安排KOL做直播銷售，催谷生意額先夠交租。

作者_黃合秀Season簡介： 傳媒工作者，曾任電視台新聞主播，現擁有多重身份，包括財經節目監製及主持、時事及醫療節目主持、活動司儀、視障人士領跑員、專欄作家，活躍於不同媒體及網絡平台。

更多思晨說@黃合秀Season的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！