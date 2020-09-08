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【網民熱話】4兄妹夾份幫父親公屋換居屋　網民何解一面倒反對？

環球政經 12:32 2020/09/08

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做子女的都會想父母可以住好點，但夾份置業又是否一個適合的做法？有網民出帖表示，4兄妹想夾份幫爸公屋換居屋，希望父親可以「住好啲」之餘，也希望有物業作投資。他續指，自己沒有子女，但其他兄妹各有仔女，理應會為他們作打算，怕人多意見多，將來會為間屋傷和氣，但不夾份又擔心被人覺得不開心父親，故出帖希望其他網民給予意見。

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網民斬釘截鐵回應：「千祈唔好。」事關考慮到老人家要申請政府資助入老人院時會很麻煩，又指若不想兄弟反面，就不應夾份買樓。也有人表示同意，認為「夾份先最傷和氣」、，「呢啲無乜見過可以和氣收場。你唔爭唔搶，另外嗰 3 個都可以爭餐死，到時個個叫你幫，你幫唔晒面面都當你係衰人。」講錢傷感情，似乎都是網民一致的意見。

另有網民提議，若父親現時住的公屋環境不太差，兄妹夾份裝修會更直接，若當買樓投資，日後賣不賣樓也可以爭吵一輪。也有人指，除非4兄妹寫清楚合同，指明何時會賣出單位、在甚麼情況會賣出單位、單位不會留給各人自住等條款才可考慮，「不過，有人唔跟合約的話，又要花錢打官司……」

另一建議是最好4個夾錢買，不用供，當作送給父親住，擁有權及使用權都屬於父親，將來單位成為遺產，亦將按照其意願執行。

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責任編輯：楊子瑩

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