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特朗普反對黑奴移民史列美國歷史課程 威脅撤學校資助

環球社會熱點 16:43 2020/09/07

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美國「黑人性命攸關」（Black Lives Matter, BLM）示威浪潮持續，種族議題成為社會聚焦點。《紐約時報》推出「1619項目」，稱美國歷史是由首批黑奴1619年抵達北美開始。美國總統特朗普批評「1619項目」改寫美國歷史，威脅如有學校教授此項目，他將會取消對學校的經費資助。

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美國有綫新聞網絡（CNN）報道，《紐約時報》2019年推出名為「1619項目」（1619 Project）的教育課程。該課程聲稱目標是將黑奴制及美國黑人對國家的貢獻列入敍述，以重塑美國的歷史。

普立玆中心（Pulitzer Center）獲《紐約時報》列為項目合作夥伴，宣布其教育團隊將開發教育資源和課程供教職員使用。有網民9月2日於社交媒體Twitter發文，聲稱加州已於公立學校實施「1619項目」，指人們很快認不出美國。但這則帖文的信息未經事實核查。

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特朗普（Donald Trump）周日（6日）轉發上述帖文抨擊項目：

教育部門正在研究這個問題。如果屬實，學校將不會得到資助！

芝加哥和華盛頓等地區的學校，早前已修改歷史課程，將「1619項目」加入課程。但屬共和黨的阿肯色州參議員科頓（Tom Cotton）則大力反對，7月更提出一項議案，提議聯邦政府拒絕向任何使用「1619項目」課程的學校提供資金。

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責任編輯：鄭錦玲

美國總統特朗普批評「1619項目」改寫美國歷史，威脅如有學校教授此項目，他將會取消學校經費資助。

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