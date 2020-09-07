【宏觀中國】大起大跌機會微　社科院：穩房地產就是穩經濟

坊間常言：中國房地產「大到不能倒」，絕不誇張。社科院最新的房地產藍皮書，亦有類似的說法，「穩地產就是穩經濟，就是保宏觀。當前房地產的最大價值不是拉動經濟，而是成為宏觀經濟整體穩定安全的『壓艙石』。」

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難怪，當局近期頻頻有辣招出台，一方面抑制地方的炒風，調高杭州、瀋陽等地的入市門檻，一方面以「三條紅綫」規範了房企的融資規模，旨在降低潛在的金融風險。

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社科院的報告指，兩三年內中國房價總體將維持高位盤整的態勢，除了少數三、四綫城市和個別地段、個別樓盤外，整體房價大起大落是小概率事件，預計住宅銷售均價年增長2.4%。

報告稱：「中國房價大跌極少可能，大漲缺少動力支持，中國房價已在高位，繼續快速上漲既乏力，又將面臨較高的市場風險。」

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由於未來調控目標由控制房價過快上漲和去庫存，轉向為穩地價、穩房價、穩預期。若引伸至貨幣政策，應該便是既不會放水刺激，也不會過度收緊。

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記者：林衛