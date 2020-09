【宏觀中國】大起大跌機會微　社科院：穩房地產就是穩經濟

坊間常言:中國房地產「大到不能倒」,絕不誇張。社科院最新的房地產藍皮書,亦有類似的說法,「穩地產就是穩經濟,就是保宏觀。當前房地產的最大價值不是拉動經濟,而是成為宏觀經濟整體穩定安全的『壓艙石』。」

【新股IPO】農夫山泉9633暗盤最高曾升至156% 抽唔到掛牌追入好唔好?專家教你追揸沽攻略,【見下頁】

難怪,當局近期頻頻有辣招出台,一方面抑制地方的炒風,調高杭州、瀋陽等地的入市門檻,一方面以「三條紅綫」規範了房企的融資規模,旨在降低潛在的金融風險。

【新股IPO】內地虛擬商品提供商福祿控股今日(7日)起招股 入場費4494.84元 獲恒地李家傑力撐,【見下頁】

社科院的報告指,兩三年內中國房價總體將維持高位盤整的態勢,除了少數三、四綫城市和個別地段、個別樓盤外,整體房價大起大落是小概率事件,預計住宅銷售均價年增長2.4%。

報告稱:「中國房價大跌極少可能,大漲缺少動力支持,中國房價已在高位,繼續快速上漲既乏力,又將面臨較高的市場風險。」

【氣氛好轉】新盤屢錄破頂成交 樓價報復式上升在即?,【見下頁】

由於未來調控目標由控制房價過快上漲和去庫存,轉向為穩地價、穩房價、穩預期。若引伸至貨幣政策,應該便是既不會放水刺激,也不會過度收緊。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!

記者:林衛