【數碼轉型】銀行家投向FinTech公司　推動創新協作

▲ Brad Levy縱橫金融銀行界逾25年，近日毅然投入年資相對輕的金融科技公司Symphony，擔任公司主席及商務總監，希望將自己在資本市場的技術知識帶入領導團隊。

金融、銀行業過往蓬勃發展，直至近年金融科技（FinTech）橫空出世，足以顛覆金融銀行業。在銀行界馳騁逾25載的Brad Levy，早前加入專為金融銀行業界而設的通訊平台Symphony，從銀行家轉型成為金融科技公司主管，將過去在銀行業界累積的經驗，帶到創新的領域，冀望能再創高峰。

Brad Levy早前加入Symphony，擔任主席及商務總監。此前他任職信息分析供應商IHS Markit合夥人近10年時間，以及在國際投資銀行高盛打滾了近18年，入行初期，他亦曾在雷曼兄弟（Lehman Brothers）任職分析師，可算是見證大時代興衰。

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到底一個縱橫金融界多年的銀行家，為了甚麼而加入一家歷史相對短的公司？Levy接受專訪時就表示，是以往種種的經歷，成就了現在的自己。

在銀行和市場結構投資領域的最初20多年來，在整個行業中學到了很多東西，以前擔任過的職位所獲得的經驗，對今天的自我定位至關重要。

金融科技助銀行數碼轉型

近年金融科技熾熱，有指金融科技顛覆傳統金融銀行業界，或造成惡性競爭。Levy則相信，傳統的銀行業和金融科技領域絕對是互補，而並非競爭關係。「傳統銀行與金融科技互補，兩者皆是創新（innovate），設計（design），計劃（plan）以及執行（execute）數碼化轉型的好伙伴。他們將融合、發展及進化，而人與技術亦不是真正的競爭，更重要的是找到合適的組合。」

▲ Symphony主席及商務總監Brad Levy表示，傳統的銀行業和金融科技領域是互補的，他們將互相融合及發展，人與技術並不是真正的競爭，更重要是找到合適的組合。（受訪者提供圖片）

Levy任職金融銀行業的20多年間，對業界人士的痛點十分理解。他坦言：「在過去的8年中，作為主要市場基礎設施​​的金融技術供應商，這使我意識到，運行、構建和改造大型網絡有多麼困難。」他解釋，希望將這些經驗與技術，包括將人員和市場元素結合，以一種創新的方式演繹出來，因此選擇加入Symphony。他坦言，在他的職業生涯中，「技術」一詞，一直扮演重要角色。「似是默默地協助我，為今天擔任Symphony主席及商務總監做好準備。」

數碼協作成大趨勢

Levy憶述多年前在投資銀行高盛執行的一個計劃。「當年我在高盛，曾經負責開發一個溝通工具平台（chat tool），當年稱為HubIM，2003年推出，工具最終在2008年退役。」他感嘆，當年的計劃，是他在協作（collaboration）範疇的一個嘗試，並幫助他更深入了解了這個領域。「就在那段時間，我遇到了當時在路透社工作的Symphony創辦人DavidGurlé，沒想過15年後，我就加入了他的公司，似乎所有東西都源於當年大家的共同願景。」

Levy表示，希望在整個職業生涯中，能夠推動創新協作技術。而他任職Symphony的主要希望，是將業務更深入地帶到金融服務行業。

希望憑藉我在銀行和資本市場方面的背景，將資本市場的技術知識帶入領導團隊。

金融通訊平台Symphony迎來升級版2.0

專為金融銀行業界而設的通訊平台Symphony，將會推出2.0版本，預計今年底將開放給客戶。Symphony主席及商務總監Brad Levy表示，目前新版本正在beta測試當中，希望能在今年年底之前將其提供給所有客戶。

▲ 金融通訊平台Symphony將迎來升級版2.0，目前新版本正在beta測試當中，希望能在今年年底之前將其提供給所有客戶。（受訪者提供圖片）

Levy透露，Symphony新一代的會議功能，即Meetings 2.0，亦即將推出。「此外，我們亦正在開發新版本的目錄，該目錄介面將更加精細，並且具有路徑信息及用戶身份的信息等。」他補充，來年會為特定市場提供跨前端及後端辦公室流程的解決方案，希望能滿足客戶需求。

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記者：李彥煒