  • 31°C
香港時間 : 2020907日 (一) 17:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【雲棲大會】阿里巴巴開發者大會9月17至18日網上舉行　預告「技術重磅發布」

即市財經 16:24 2020/09/07

分享：

阿里巴巴2020雲棲大會9月17日至18日舉行，阿里巴巴主席張勇（圖）將主持主題演講。

阿里巴巴 （09988） 年度開發者大會「雲棲大會」，因應疫情改以網上方式舉行。據阿里巴巴資料，2020雲棲大會將會在9月17日至18日舉行。內地傳媒指，阿里巴巴會在雲棲大會中，交代雲計算、機器人的突破進展。

阿里巴巴已上載2020雲棲大會議程，阿里巴巴主席張勇、阿里雲智能總裁兼達摩院院長張建鋒將會在9月17日主持主題演講，大會預告9月18日上午將有「技術重磅發布」。

據內地傳媒報道，2020雲棲大會設置三場主論壇和展廳、100場分論壇和專場、100個城市站點線上線下聯動，也會有100個新品發布，涵蓋雲計算、人工智能、機器學習、量子計算、芯片、AIoT、組織協同、新零售、新金融、數字政府等領域。

阿里巴巴在去年雲棲大會交代半導體晶片設計業務「平頭哥」進展，發布自研的第一顆AI芯片「含光800」，主要應用在阿里巴巴內部核心業務當中。

更多【科網狂潮】文章

相關文章：

【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌3%至265元水平　270元千個買盤接貨即捱價

【阿里晶片】阿里巴巴「平頭哥」合作智能語音晶片　3年出貨5000萬顆

【阿里巴巴】阿里巴巴張勇：阿里國內消費者達10億人 望2036年能服務全球的消費者

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

記者：麥德銘

香港股票 人工智能 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴 阿里雲 晶片
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股市況】友邦升近6%恒指仍跌105點　新經濟股受壓科指跌逾4%（不斷更新）
【港股市況】友邦升近6%恒指仍跌105點　新經濟股受壓科指跌逾4%（不斷更新）
【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運
【騰訊股價】騰訊微博宣布因業務調整 月底停止營運
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）
【新股IPO】農夫山泉9633獲近71萬人認購　凍資6777億成凍資王、一手中籤率12%（附配發結果重點）
【新股IPO】農夫山泉暗盤追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【新股IPO】農夫山泉暗盤追揸沽攻略　升幾多先考慮「食糊」？
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？
【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？
【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜
【中芯國際】美國若制裁中芯影響有幾大？華為處境恐雪上加霜