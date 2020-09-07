【雲棲大會】阿里巴巴開發者大會9月17至18日網上舉行　預告「技術重磅發布」

▲ 阿里巴巴2020雲棲大會9月17日至18日舉行，阿里巴巴主席張勇（圖）將主持主題演講。

阿里巴巴 （09988） 年度開發者大會「雲棲大會」，因應疫情改以網上方式舉行。據阿里巴巴資料，2020雲棲大會將會在9月17日至18日舉行。內地傳媒指，阿里巴巴會在雲棲大會中，交代雲計算、機器人的突破進展。

阿里巴巴已上載2020雲棲大會議程，阿里巴巴主席張勇、阿里雲智能總裁兼達摩院院長張建鋒將會在9月17日主持主題演講，大會預告9月18日上午將有「技術重磅發布」。

據內地傳媒報道，2020雲棲大會設置三場主論壇和展廳、100場分論壇和專場、100個城市站點線上線下聯動，也會有100個新品發布，涵蓋雲計算、人工智能、機器學習、量子計算、芯片、AIoT、組織協同、新零售、新金融、數字政府等領域。

阿里巴巴在去年雲棲大會交代半導體晶片設計業務「平頭哥」進展，發布自研的第一顆AI芯片「含光800」，主要應用在阿里巴巴內部核心業務當中。

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記者：麥德銘