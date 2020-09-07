【華為風暴】美國禁對華為出售晶片　余承東：簡直是災難

中美緊張關係之下，華為首當其衝遭美國封殺。早前美方更升級制裁，禁止美企向華為出售晶片，此舉對華為造成重大打擊。華為消費者業務行政總裁余承東承認新一輪制裁對華為來說簡直是災難性的。

據內媒報導，余承東表示在美國的第一輪制裁下，華為新手機無法再使用谷歌（Google）生態，對安卓（Android）用戶而言是災難性的。他指在制裁前，華為一直以高速增長，但制裁後華為手機業務一下子急跌六成，後來又回復四成。他又指原先預料手機出貨量可達3至3.5億部，華為將成第一。但制裁下出貨量大減6000至7000萬部，市場份額僅佔第二。

余承東表示，受禁令影響，公司無法發布新手機，很多安卓生態都不能再用。但華為亦開始投資過億去開發鴻蒙系統，現可達到安卓的七至八成水平，並正在持續改善。他更指若以後封殺範圍擴大至禁止所有中國公司使用谷歌生態，鴻蒙系統便可以全球銷售，建立一個可以代替谷歌的生態。

對於第二輪制裁，余承東形容簡直是災難。他指華為花十幾年研發麒麟芯片，從由落後到領先。但現時誰都不能向華為賣晶片，這造成了巨大的危機，他們在夜以繼日解決這些問題。禁令正逼近，余承東表示，華為仍能堅持一段時間。

余承東又稱，自去年被制裁後，華為連儀器儀表、EDA工具軟件（芯片設計軟件）等都自己開發。後來又認為想不能連儀表都做了，就把技術轉讓給了中國的儀器儀錶廠，因此，亦帶動了一批中國企業替代美國企業。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https：//imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！