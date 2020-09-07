【公關大娜移@iM網欄】吃相難看 分分鐘冇埋份工

上次討論飯局，這回談談吃相。

政客為拉選票，常常在臉書曬吃相，粗豪、斯文、正襟危坐、東歪西倒的樣樣有，展示親民貼地一面，兼可賺LIKE。以「6分30秒幹掉一個便當」的台北市長柯P，愛逛夜市探民情，他那副狂風掃落葉式的吃相，帶有幾分不拘小節的豪氣，但邊刮盤子邊狂嚼的尊容，又真是不敢恭維。

餐桌招聘見人品修養

飲食向來是一樁賞心樂事，講究色、香、味、境俱備，環環相扣。吃飯事小，失禮滋事體大。甫見中門大開的自助餐區，已急不及待深陷其中，見微知著，已可掂量此君的分寸有多少。企業招攬人員，會加插「餐桌上的招聘會」，就是相信吃相反映人品和教養，值得管理者借鑑。

吃相難看，是老上海損人「餐桌無規矩」的貶語，後來引伸諷喻某些人以粗鄙拙劣的手法去攫取利益，做到又露又顯，臭名遠播，譬如貪小便宜、弄權舞私、揩油吃腥、搶快爭先、欺善怕惡、逢高拜見低踩，都是很肉酸難看的食法。相由心生，吃相好看與否，與內在修為息息相關。所謂「有諸內必形諸外」，齋做「面子工程」，豬八戒終究變不了唐僧肉。

內地「面子工程」領全球

中國數最愛面子的首推上海人，在面子工程上花費不菲，且毫不吝惜。「裝腔作勢」的功架，離不開送禮、美顏裝身及營造排場三大步驟，近年國內民眾投放於「面子錢」升幅力壓群芳，一枝獨秀。據Forst & Sullivan調查顯示，17年中國醫美消費次數為1,629萬次，僅次於美國的1,634萬次，但前者的年增速為26%，遠超出後者約4%。去年內地人均的醫美診療次數為14.8次，比起韓國這個整容大哥大的86.2次，仍屬小巫見大巫，但內地「變靚啲」行業後勁十足，增速開始領跑世界。

滬人最捨得花錢，人均醫美年消費額高出全國30%，深圳、杭州叮噹馬頭，緊隨其後；最受歡迎服務類型的排行榜，依次為抽脂修身、治防脫髪、抗初老及整形。

深圳植髮最普遍；帝都（北京）抽脂最多；魔都（上海）十項全能；重慶辣妹削臉最狠勁；廣州豐胸隆臀至煞食；成都人醉心抗衰老。

醫美絕非熟女的專項，24歲是青春組中佔比最大，搞好一副「架生」已是不可抗逆的風潮。

臭皮囊可藉醫技，實行偷天換日，造出疑幻似真的表像。唯從心而發的修養，則是滴水穿石，要靠歲月、書本、文化和圈子的滋養而來。「胸藏文墨懷若谷、腹有詩書氣自華」，然後自會有端正的吃相。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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