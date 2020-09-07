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【小米股價】碧桂園前副總裁彭志斌過檔小米 任副總裁、首席人才官

即市財經 16:15 2020/09/07

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碧桂園前副總裁彭志斌（右三）正式加入小米，出任小米集團副總裁、首席人才官。

小米 （01810） 再有高層人事任命，碧桂園前副總裁彭志斌加入小米，出任小米集團副總裁、首席人才官（CHO）。彭志斌將負責小米集團人力資源戰略規劃及制定、人力資源管理體系建設等工作。小米今日正式晉身藍籌，惟科網股調整，小米今日收跌1.4%，報24.15元，成交達108億元。

公開資料顯示，彭志斌曾任碧桂園集團副總裁、人力中心總經理、蘭州區域總裁等職位，全面負責碧桂園集團的人力資源管理工作近十年。他不僅在房地產行業從業多年，而且還擁有跨行業經驗，曾服務於中糧地產、華信惠悅、中興通訊 （00763） 、中鐵四院等大型集團公司。

小米表示，今年先後引入常程、楊柘和曾學忠三位集團高管，在手機戰場上，小米已經組建了豪華的「夢之隊」，彭志斌則是小米在人才戰場上引入的一名大將，也是幫助雷軍實現「將星璀璨」願望的一大助力。

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編輯：陳健婷

香港股票 小米集團－W（01810） 雷軍 人力資源 中興通訊（00763） 小米
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