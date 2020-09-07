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【A股布局】北向資金連沽6日　中芯插水連累白馬股陪跌

股樓投資 16:14 2020/09/07

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美國考慮將中芯國際（滬：688981/00981）列入貿易黑名單，消息震散A股，上證指數周一（7日）收報3292點，跌1.87%，滬深300指數、深圳創業板指數分別挫2.1%及3.3%。

【新股IPO】農夫山泉暗盤GoGoGo　抽唔到掛牌追入好唔好？專家教你追揸沽攻略，【見下頁

中芯A股急跌7.5%，收報58.8元。關鍵是，中芯累街坊，連一向被譽為「白馬股」的貴州茅台（滬：600519）、海天味業（滬：603288）、美的集團（深：000333）和寧德時代（深：300750）分別挫2.6%、5.3%、3%及6.7%。無他，天價估值的股份相繼殞落，市場整體估值怎說都要有所調整，導致這些白馬股不得不向現實低頭。

【摩笛吹奏】大摩上個月升「小騰訊」目標價七成　到價後今日再調升多三成，【見下頁

事實上，北向資金也有散水的迹象，連續6日錄得淨流出，合共接近280億元人民幣，反映外資經已轉趨保守。資料顯示，周一來自滬深股通的北向資金合計淨流出54.7億元人民幣，其中以科技、新經濟股為主的深股通，淨流出32.6億元人民幣。

【大行點睇】富瑞指中芯遭美封殺不意外　勢拖累兩大美股，【見下頁

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記者：林衛

海天味業（滬：603288） 寧德時代（深：300750） 美的集團（深：000333） 貴州茅台（滬：600519） 創業板 深股通 滬深300指數 新經濟 A股
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