【A股布局】北向資金連沽6日　中芯插水連累白馬股陪跌

美國考慮將中芯國際（滬：688981/00981）列入貿易黑名單，消息震散A股，上證指數周一（7日）收報3292點，跌1.87%，滬深300指數、深圳創業板指數分別挫2.1%及3.3%。

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中芯A股急跌7.5%，收報58.8元。關鍵是，中芯累街坊，連一向被譽為「白馬股」的貴州茅台（滬：600519）、海天味業（滬：603288）、美的集團（深：000333）和寧德時代（深：300750）分別挫2.6%、5.3%、3%及6.7%。無他，天價估值的股份相繼殞落，市場整體估值怎說都要有所調整，導致這些白馬股不得不向現實低頭。

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事實上，北向資金也有散水的迹象，連續6日錄得淨流出，合共接近280億元人民幣，反映外資經已轉趨保守。資料顯示，周一來自滬深股通的北向資金合計淨流出54.7億元人民幣，其中以科技、新經濟股為主的深股通，淨流出32.6億元人民幣。

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記者：林衛