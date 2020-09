【A股布局】北向資金連沽6日　中芯插水連累白馬股陪跌

美國考慮將中芯國際(滬:688981/00981)列入貿易黑名單,消息震散A股,上證指數周一(7日)收報3292點,跌1.87%,滬深300指數、深圳創業板指數分別挫2.1%及3.3%。

【新股IPO】農夫山泉暗盤GoGoGo 抽唔到掛牌追入好唔好?專家教你追揸沽攻略,【見下頁】

中芯A股急跌7.5%,收報58.8元。關鍵是,中芯累街坊,連一向被譽為「白馬股」的貴州茅台(滬:600519)、海天味業(滬:603288)、美的集團(深:000333)和寧德時代(深:300750)分別挫2.6%、5.3%、3%及6.7%。無他,天價估值的股份相繼殞落,市場整體估值怎說都要有所調整,導致這些白馬股不得不向現實低頭。

【摩笛吹奏】大摩上個月升「小騰訊」目標價七成 到價後今日再調升多三成,【見下頁】

事實上,北向資金也有散水的迹象,連續6日錄得淨流出,合共接近280億元人民幣,反映外資經已轉趨保守。資料顯示,周一來自滬深股通的北向資金合計淨流出54.7億元人民幣,其中以科技、新經濟股為主的深股通,淨流出32.6億元人民幣。

【大行點睇】富瑞指中芯遭美封殺不意外 勢拖累兩大美股,【見下頁】

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!

記者:林衛