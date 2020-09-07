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【大行點睇】高盛不對中芯最終結果作任何估計　惟剔出確信買入名單再削價三成

股樓投資 16:03 2020/09/07

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高盛今日發表報告，引述報道指中芯(00981) 或將列入美國制裁名單。該行以華為情況做推演，認為有兩個可能情境：一是中芯或未能發展新技術應用，僅能發展成熟技術應用，於有關情況下，中芯2021年至2025年純利將低於該行現時基本預測5%至14%。第二個情境是中芯同時未能發展新技術應用及成熟技術應用，該行則料其2021年至2025年純利將低於該行現時預測3%至48%。

惟該行不對中芯將面對的結果作出任何估計，仍維持其「買入」評級，不過就將其剔出「確信買入」名單，目標價亦自42元下調三成至28.7元，相信中美貿易糾紛帶來的不確定性將於中芯股價反映。

今日中芯可謂一沉百踩，連高盛在內今日已經有4間大行睇淡其前景，另外三間包括富瑞、花旗及瑞信。

 

 

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撰文 : 周兆邦

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