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【新股IPO】農夫山泉9633暗盤最高曾升至156% 抽唔到掛牌追入好唔好？專家教你追揸沽攻略（不斷更新）

股樓投資 16:54 2020/09/07

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農夫山泉（新上市編號：09633）剛榮登史上「凍資王」寶座，暗盤表現亦如市場預期升勢凌厲，以幾間券場的暗盤平台來看，富途表現最好，暗盤高開55.8%，隨後升幅擴大, 一度升至最高55元，較招股價升156%，若在此位沽出的投資者，一手帳面獲利6700元。不過升至高位後逐漸回落,現報43.7元，仍較招股價升103%。

公開發售部分錄得超額認購約1147倍，凍結資金逾6770億元，一手中籤率為12%。抽到的投資者相信已經開心了一朝，現在是否正為暗盤放不放好？明天升幾多才沽出而煩惱呢？且聽聽專家怎樣教路！

市場普遍預期農夫山泉首日掛牌升幅介乎30%至60%，且同樣指出因估值太高，建議宜首日先沽貨獲利。

農夫山泉9633招股結果  超購約1147倍凍資6777億  一手中籤率12%，想知詳情請按：下一頁

耀才證券（01428）執行董事兼行政總裁許繹彬表示，農夫山泉首日掛牌有30%至40%升幅已經有所交待。若抽不中的投資者，則不要急於首日掛牌就追入，他認為9月還有很多新股陸續來，無必要高追。如果真的很想持股農夫山泉，而首日掛牌升幅10%以下，小注入市也無妨，但他再三提醒投資者要：「量力而為！」，更要懂得放手，不要一直持股不放。

百勝中國9987周五截飛　認購反應一般將以412元定價 較美股低4.9%，想知詳情請按：下一頁

內地虛擬商品提供商福祿控股周一起招股 入場費4494.84元，想知詳情請按：下一頁

每股以上限21.5元定價，預計集資淨額近81.5億元，當中約25%將用於品牌建設工作；約25%將用於購買冰箱、暖櫃及智能終端零售設備等設備，以提升銷售能力；約20%將用於新增產能所需的資本開支。另外，用於加強業務運營基礎能力建設及償還銀行貸款分別各佔約10%，其餘用作補充流動資金和其他一般企業用途。

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記者：張以正

IPO 百勝中國－S（09987） 百勝中國（美：YUMC） 農夫山泉（09633） 香港股票

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