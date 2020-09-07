【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面賺4510元（不斷更新）

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農夫山泉 （新上市編號：09633） 暗盤，即使恒指今日偏軟，成為史上凍資王的農夫山泉於各個暗盤交易場表現造好，於富途證券成交額最大，富途暗盤一度升156%，最多賺6700元，其後回順，截至19：30，富途農夫山泉暗盤收報44.05元，較招股價21.5元高104.9%，不計手續費，持有一手（200股）農夫山泉賺4510元。
市場對不同暗盤表現的投資建議
|農夫山泉暗盤（19：30）
|券商
|收報
|升幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|44.05元
|+105%
|21.5元
|4510元
|18：30
|耀才
|41.5元
|+93%
|4000元
|19：30
|輝立
|41.25元
|+92%
|3950元
|18：30
暗盤高低位追蹤
|券商
|最高位
|變幅
|一手賺
|最低位
|變幅
|一手賺
|富途
|55
|+156%
|6700元
|32.85
|+53%
|2270元
|耀才
|46
|+114%
|4900元
|31
|+44%
|1900元
|輝立
|47
|+119%
|5100元
|38
|+77%
|3300元
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編輯：謝卓榮