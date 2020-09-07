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【新股IPO】農夫山泉9633暗盤曾倍升　一手帳面賺4510元（不斷更新）

即市財經 20:53 2020/09/07

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農夫山泉於9月8日掛牌。

農夫山泉 （新上市編號：09633） 暗盤，即使恒指今日偏軟，成為史上凍資王的農夫山泉於各個暗盤交易場表現造好，於富途證券成交額最大，富途暗盤一度升156%，最多賺6700元，其後回順，截至19：30，富途農夫山泉暗盤收報44.05元，較招股價21.5元高104.9%，不計手續費，持有一手（200股）農夫山泉賺4510元。

市場對不同暗盤表現的投資建議

    點擊圖片放大
農夫山泉暗盤（19：30）
券商 收報 升幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 44.05元 +105% 21.5元 4510元 18：30
耀才 41.5元 +93% 4000元 19：30
輝立 41.25元 +92% 3950元 18：30

暗盤高低位追蹤

券商 最高位 變幅 一手賺 最低位 變幅 一手賺
富途 55 +156% 6700元 32.85 +53% 2270元
耀才 46 +114% 4900元 31 +44% 1900元
輝立 47 +119% 5100元 38 +77% 3300元

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編輯：謝卓榮

香港股票 經濟 農夫山泉（09633） IPO

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