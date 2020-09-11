【美國外交分析】特朗普欲取和平獎 沙特才是真考驗

美國總統特朗普近期在外交連環建功，協助以色列跟「中東二哥」阿聯酋鋪路關係正常化，被視為是中東和平進程的重大一步，更因此獲得諾貝爾和平獎的提名。特朗普想要再下一城，便須說服「中東老大」沙特阿拉伯，也將是他中東政策的最重大考驗時刻。

特朗普式中東和平，圍繞以色列入手

再下一城看沙特，須助巴勒斯坦立國

難迴避政治解決，考驗「談判藝術」

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中東問題核心在於以色列和巴勒斯坦爭端，繼而引伸出以色列跟阿拉伯和伊斯蘭世界的敵對。美國傳統政界傾向直接切入，從調解以巴做起，但數十年來一直苦無成果。政圈局外人特朗普則嘗試從外圍着手，成功斡旋阿聯酋，成為繼埃及和約旦之後第3個跟以色列關係正常化的國家。

致力成事的總統顧問兼女婿庫什納（Jared Kushner）明言，希望隨後數月內再有其他阿拉伯國家跟以色列步向關係正常化，但至今未見其他阿拉伯國家行動，相信就是等待沙特這個「中東老大」的表態。

觀望特朗普政府近期外交牽線，除了上述以色列和阿聯酋，還有塞爾維亞和科索沃，但實際上都是把以色列作為核心。塞爾維亞同意把駐以使館從特拉維夫遷往耶路撒冷，科索沃更是第一個以穆斯林人口為主的國家在耶路撒冷設使館。

特朗普政府一方面希望由合作空間較大的經濟層面，替以色列打破外交困境；另一方面是透過跟阿拉伯和伊斯蘭國家建交，降低以色列佔領土地的反對力度，從而造成對以色列有利的既定事實，以迎接日後巴勒斯坦的可能立國。

當中最大的潛在助力、也是最大障礙，當然是「中東老大」沙特。而以色列官員代表早前乘飛機往阿聯酋，獲准途經沙特阿拉伯上空，創造歷史，增加外界對以色列跟沙特建交的憧憬。

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特朗普周日（6日）就此跟沙特國王薩勒曼（King Salman）通電話，表面上是歡迎沙特准許以色列飛機通過的決定，實際上更是試探沙特的想法。

84歲的薩勒曼是個老練的明白人，也不轉彎抹角，直接跟特朗普談及對中東和平的想法︰根據沙特2002年的《阿拉伯和平倡議》（Arab Peace Initiative），公正和永久地解決巴勒斯坦問題。

根據倡議，一眾阿拉伯國家願意跟以色列關係正常化，換取巴勒斯坦立國，以色列也要全面撤出1967年中東戰爭所奪取的領土。

沙特把跟以色列建交和巴勒斯坦立國的事情綑綁，亦即特朗普政府先從經濟入手，製造既定事實的做法，將不能在沙特身上奏效。於是，政治問題只能政治解決。

盡管阿聯酋跟以色列的協議是讓巴勒斯坦建國領土止蝕，避免繼續被以色列吞併，但沙特作為「中東老大」，不能滿足於此，而是必須尋求巴勒斯坦的更大利益。

沙特已經出牌，特朗普如何接招？要平衡兼顧以色列和巴勒斯坦，還有沙特的利益，絕對是考驗特朗普團隊「談判藝術」（Art of Deal）的功力，甚至是他能否奪得和平獎的關鍵。

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