  • 30°C
香港時間 : 2020911日 (五) 17:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國外交分析】特朗普欲取和平獎 沙特才是真考驗

環球政治 17:36 2020/09/11

分享：

美國總統特朗普近期在外交連環建功，協助以色列跟「中東二哥」阿聯酋鋪路關係正常化，被視為是中東和平進程的重大一步，更因此獲得諾貝爾和平獎的提名。特朗普想要再下一城，便須說服「中東老大」沙特阿拉伯，也將是他中東政策的最重大考驗時刻。

  • 特朗普式中東和平，圍繞以色列入手
  • 再下一城看沙特，須助巴勒斯坦立國
  • 難迴避政治解決，考驗「談判藝術」

【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵：【下一頁】

【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴：【下一頁】

中東問題核心在於以色列和巴勒斯坦爭端，繼而引伸出以色列跟阿拉伯和伊斯蘭世界的敵對。美國傳統政界傾向直接切入，從調解以巴做起，但數十年來一直苦無成果。政圈局外人特朗普則嘗試從外圍着手，成功斡旋阿聯酋，成為繼埃及和約旦之後第3個跟以色列關係正常化的國家。

致力成事的總統顧問兼女婿庫什納（Jared Kushner）明言，希望隨後數月內再有其他阿拉伯國家跟以色列步向關係正常化，但至今未見其他阿拉伯國家行動，相信就是等待沙特這個「中東老大」的表態。

觀望特朗普政府近期外交牽線，除了上述以色列和阿聯酋，還有塞爾維亞和科索沃，但實際上都是把以色列作為核心。塞爾維亞同意把駐以使館從特拉維夫遷往耶路撒冷，科索沃更是第一個以穆斯林人口為主的國家在耶路撒冷設使館。

特朗普政府一方面希望由合作空間較大的經濟層面，替以色列打破外交困境；另一方面是透過跟阿拉伯和伊斯蘭國家建交，降低以色列佔領土地的反對力度，從而造成對以色列有利的既定事實，以迎接日後巴勒斯坦的可能立國。

當中最大的潛在助力、也是最大障礙，當然是「中東老大」沙特。而以色列官員代表早前乘飛機往阿聯酋，獲准途經沙特阿拉伯上空，創造歷史，增加外界對以色列跟沙特建交的憧憬。

【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫：【下一頁】

【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀：【下一頁】

特朗普周日（6日）就此跟沙特國王薩勒曼（King Salman）通電話，表面上是歡迎沙特准許以色列飛機通過的決定，實際上更是試探沙特的想法。

84歲的薩勒曼是個老練的明白人，也不轉彎抹角，直接跟特朗普談及對中東和平的想法︰根據沙特2002年的《阿拉伯和平倡議》（Arab Peace Initiative），公正和永久地解決巴勒斯坦問題。

根據倡議，一眾阿拉伯國家願意跟以色列關係正常化，換取巴勒斯坦立國，以色列也要全面撤出1967年中東戰爭所奪取的領土。

沙特把跟以色列建交和巴勒斯坦立國的事情綑綁，亦即特朗普政府先從經濟入手，製造既定事實的做法，將不能在沙特身上奏效。於是，政治問題只能政治解決。

盡管阿聯酋跟以色列的協議是讓巴勒斯坦建國領土止蝕，避免繼續被以色列吞併，但沙特作為「中東老大」，不能滿足於此，而是必須尋求巴勒斯坦的更大利益。

沙特已經出牌，特朗普如何接招？要平衡兼顧以色列和巴勒斯坦，還有沙特的利益，絕對是考驗特朗普團隊「談判藝術」（Art of Deal）的功力，甚至是他能否奪得和平獎的關鍵。

【安倍辭職】菅義偉不談外交路線 選舉操作見端倪：【下一頁】

【安倍辭職】石破茂民望稱冠 卻非問鼎首相關鍵：【下一頁】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

相關文章

【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵
2020/09/07
【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵
【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴
2020/08/14
【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴
【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫
2020/09/04
【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫
【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀
2020/08/21
【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀
【安倍辭職】菅義偉不談外交路線 選舉操作見端倪
2020/09/03
【安倍辭職】菅義偉不談外交路線 選舉操作見端倪

最新專欄文章 更多

【美國大選分析】突然擁抱「美國製造」 何解拜登從全球主義轉軚（訂戶專享）
今日
【美國大選分析】突然擁抱「美國製造」 何解拜登從全球主義轉軚（訂戶專享）
【新冠疫苗分析】牛津疫苗煞停非壞事 更證不能急就章
2020/09/09
【新冠疫苗分析】牛津疫苗煞停非壞事 更證不能急就章
【美國大選分析】拜登未勝選已鬧任命糾紛 激進左翼又發茅（訂戶專享）
2020/09/09
【美國大選分析】拜登未勝選已鬧任命糾紛 激進左翼又發茅（訂戶專享）
【美國大選分析】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素（訂戶專享）
2020/09/09
【美國大選分析】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素（訂戶專享）
東京奧運勢在必行 閉門作賽最壞打算（訂戶專享）
2020/09/09
東京奧運勢在必行 閉門作賽最壞打算（訂戶專享）
地緣政治 政治 外交 特朗普 薩勒曼 耶路撒冷 沙特阿拉伯 以色列 美國 巴勒斯坦

上一篇文章

【歐洲第二波疫情】新增確診超美國 再成疫情震央

下一篇文章

【歐洲疫情第二波】疫情最勁國家 相當於本港日增1500確診
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

特朗普稱金正恩分享處決姑丈過程 證二人無所不談
特朗普稱金正恩分享處決姑丈過程 證二人無所不談
【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世
【新冠疫苗】輝瑞疫苗「近乎完美」有信心可10月中面世
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
【BNO移民】大批業主恐錯失賣樓良機 攞防火證明要等6年
北韓金與正「失蹤」逾一個月 專家：若10月不出現恐已出事
北韓金與正「失蹤」逾一個月 專家：若10月不出現恐已出事
【新冠疫苗】牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱
【新冠疫苗】牛津疫苗測試者或染橫貫性脊髓炎 此病可致癱
新型冠狀肺炎全球疫情（09月11日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月11日 時間17:00）