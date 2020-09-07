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【美國外交分析】特朗普擺平中東二哥 老大沙特才見真章（訂戶專享）

環球政治 16:10 2020/09/07

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美國總統特朗普近期在外交連環建功，協助以色列跟「中東二哥」阿聯酋鋪路關係正常化，被視為是中東和平進程的重大一步。特朗普想要再下一城，便須說服「中東老大」沙特阿拉伯，也將是他中東政策的最重大考驗時刻。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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