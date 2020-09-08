【美國外交分析】特朗普推動中東和平 沙特才是真考驗（訂戶專享） 環球政治 12:28 2020/09/08 分享： 美國總統特朗普近期在外交連環建功，協助以色列跟「中東二哥」阿聯酋鋪路關係正常化，被視為是中東和平進程的重大一步。特朗普想要再下一城，便須說服「中東老大」沙特阿拉伯，也將是他中東政策的最重大考驗時刻。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵（訂戶專享） 2020/09/07 【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵（訂戶專享） 【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴 2020/08/14 【中東局勢分析】特朗普促成外交三贏方案 伊朗獨憔悴 【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫 2020/09/04 【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫 【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀 2020/08/21 【中美歐關係】擺脫美國獨抗普京 歐盟先在白俄試刀 【安倍辭職】菅義偉不談外交路線 選舉操作見端倪 2020/09/03 【安倍辭職】菅義偉不談外交路線 選舉操作見端倪 最新專欄文章 更多 英國樓價創新高 蘇州過後無艇搭？（訂戶專享） 今日 英國樓價創新高 蘇州過後無艇搭？（訂戶專享） 【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵（訂戶專享） 2020/09/07 【美國外交分析】特朗普又有外交成果 跳出政客思維至關鍵（訂戶專享） 【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫 2020/09/04 【歐俄關係分析】俄羅斯施毒手 默克爾頭暈身㷫 【安倍辭職】菅義偉不談外交路線 選舉操作見端倪 2020/09/03 【安倍辭職】菅義偉不談外交路線 選舉操作見端倪 FB向新聞分利勢在必然 難再獨攬利潤 2020/09/02 FB向新聞分利勢在必然 難再獨攬利潤 地緣政治 政治 外交 特朗普 薩勒曼 耶路撒冷 沙特阿拉伯 以色列 美國 巴勒斯坦 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入