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【美國外交分析】特朗普推動中東和平 沙特才是真考驗（訂戶專享）

環球政治 12:28 2020/09/08

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美國總統特朗普近期在外交連環建功，協助以色列跟「中東二哥」阿聯酋鋪路關係正常化，被視為是中東和平進程的重大一步。特朗普想要再下一城，便須說服「中東老大」沙特阿拉伯，也將是他中東政策的最重大考驗時刻。

...

撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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