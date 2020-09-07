【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元 8大行業月入中位數一覽
環球政經 16:18 2020/09/07
政府統計處最新一份《綜合住戶統計調查按季統計報告》指出，不包括外籍家庭傭工的就業人士每月入息中位數為1.9萬元。按性別劃分，男性的每月入息中位數為2萬元，女性則為1.7萬元。
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根據2020年最新第二季報告，即2020年4月至6月的數據，最新的每月入息中位數較上季減少1,000元至1.9萬元。按性別劃分，男性的每月入息中位數與上季不變，同為2萬元，女性則較上季17,500元，減少500元。
按年齡層劃分，年齡組別35至44歲的每月入息中位數最高，男女分別為2.5萬元及2萬元，男女合計有2.3萬元，較上季減少２,000元。
報告亦統計了８大行業最新的每月入息中位數，詳情如下：
|主要工作所屬行業
|男
|女
|男女合計
|製造
|$20,000
|$14,000
|$17,500
|建造
|$20,000
|$17,000
|$20,000
|進出口貿易及批發
|$23,000
|$18,600
|$20,000
|零售、住宿及膳食服務
|$15,500
|$12,000
|$13,000
|運輸、倉庫、郵政及速遞服務、 資訊及通訊
|$18,000
|$17,000
|$18,000
|金融、保險、地產、專業及 商用服務
|$22,300
|$20,000
|$20,000
|公共行政、社會及個人服務
|$26,000
|$10,000
|$15,000
|其他行業
|$25,000
|$17,200
|$23,700
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責任編輯：楊子瑩