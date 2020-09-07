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【月入中位數】港人最新月入中位數1.9萬元　8大行業月入中位數一覽

環球政經 16:18 2020/09/07

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政府統計處最新一份《綜合住戶統計調查按季統計報告》指出，不包括外籍家庭傭工的就業人士每月入息中位數為1.9萬元。按性別劃分，男性的每月入息中位數為2萬元，女性則為1.7萬元。

30%青年想置業或租樓 怨樓價太高難組織家庭【下一頁

【網民熱話】1.5萬租兩房單位原來很難 網民：不想要大西北！【下一頁

根據2020年最新第二季報告，即2020年4月至6月的數據，最新的每月入息中位數較上季減少1,000元至1.9萬元。按性別劃分，男性的每月入息中位數與上季不變，同為2萬元，女性則較上季17,500元，減少500元。

按年齡層劃分，年齡組別35至44歲的每月入息中位數最高，男女分別為2.5萬元及2萬元，男女合計有2.3萬元，較上季減少２,000元。

報告亦統計了８大行業最新的每月入息中位數，詳情如下：

主要工作所屬行業 男女合計
製造 $20,000 $14,000 $17,500
建造 $20,000 $17,000 $20,000
進出口貿易及批發 $23,000 $18,600 $20,000
零售、住宿及膳食服務 $15,500 $12,000 $13,000
運輸、倉庫、郵政及速遞服務、 資訊及通訊 $18,000 $17,000 $18,000
金融、保險、地產、專業及 商用服務 $22,300 $20,000 $20,000
公共行政、社會及個人服務 $26,000 $10,000 $15,000
其他行業 $25,000 $17,200 $23,700

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責任編輯：楊子瑩

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