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【美國疫情】22州確診飆升 專家指復課、示威所致

環球社會熱點 15:44 2020/09/07

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美國疫情持續，根據路透社統計，美國50州內有22州，在過去兩周新增確診均較前兩周急升。其中，以南達科他州增幅最高，過去兩周增126%，新冠肺炎新增確診個案達3,700宗。專家相信，如此多州分確診見升，是因復課及各地大型示威活動有關。

路透社指，該新增確診見升勢的22個州分，大部份都是位於美國的中西部及南部的人口較少的州分。

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其中，以南達科他州增幅最高，新增確診個案達3,700宗，當局指部份新確診是與8月的大型電單車手聚會有關。艾奧瓦州的確診數字亦急升，過去兩周增加1.36萬宗；北達科他州同期亦增3,600宗。

另一方面，加州、佛羅里達州、德克薩斯州過去兩周的新增確診則錄得跌勢。加州過去兩周的新增確診，比前兩周下跌3.9萬宗。

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路透社亦指，在全國，新冠肺炎死亡人數則以平均每日一千宗的速度增加，死亡個字已累增至近19萬宗，繼續是全球最高。

專家指，美國確診個案急升，主要由於很多地區的學校復課，亦有很多大型聚會的舉行，包括在多州出現的反種族歧視示威等。

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責任編輯：林嘉莉

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