【摩笛吹奏】大摩上個月升「小騰訊」目標價七成　到價後今日再調升多三成

摩根士丹利今日發表報告，預料國內中小企業疫情之後的廣告支出回升，並指微盟在社交媒體上贏得市場佔有率。

該行對國內150名首席營銷官和廣告決策者的調查顯示，下半年中小企業有一半計畫提高廣告支出，上半年此比例僅為19%。

大摩指出，微盟通常在小企業市場中表現強勁，上調2020年微盟集團的精準營銷收入預期11%至98億元人民幣，明年預期上調22%至145億元人民幣。

該行又指，由於微盟現金流改善，升目標價27%至16元，維持「增持」評級。

大摩上月中曾發表報告唱好，主要繼續看好公司業績，以及透過智慧零售服務進入中大型企業市場的舉動，將可加快收入增長並同時改善客戶全生命周期價值，維持「增持」評級，目標價由7.4元大升七成至12.6元，而這個目標價不足一個月已經成功達標。

有「小騰訊」之稱的微盟可謂深得大行喜愛，暫時全綫均予其「買入」評級，美林及德銀目標價亦與大摩相近，分別為13.2元及14.5元。

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