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【美股開市】美股續跳水　納指跌幅重新擴大至2.8%　Tesla挫14%（不斷更新）

即市財經 23:36 2020/09/08

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美股動態不斷更新

美股今將於勞動節假期後復市。美國總統特朗普雖表示肺炎疫苗「可能會在10月面世」，美股投資者審慎氣氛卻未見變改，焦點股Tesla（TSLA）盤前瀉近15%，道指、標指、納指開市早段亦表現弱勢，其中反映科技股表現的納指，更大瀉超過430點或3.9%，可預期本輪美股調整或尚需維持一段時間。

焦點新聞︰

【美股分析】美股股災重臨？淡倉累積人氣未及3月

【TSLA股價】Tesla上周五已完成50億美元配股行動　開市早段再瀉逾15%失守400美元關（更新第三版）

【油價】需求憂慮重燃布蘭特期油跌穿40美元　紐油挫逾7%　油股跳水

【iPhone12】蘋果秋季發布會下周三凌晨舉行、產品傳聞一覽　料產7500萬部5G版 iPhone 12（附圖）

即市走勢︰

【23：35】蘋果秋季發布會下周三凌晨舉行

【23：34】美股走勢反覆，納指跌稍放緩後重新擴大，挫318點或2.8%、道指跌497點或1.8%。

【22：29】輝瑞（PFE）行政總裁Albert Bourla警告，不接種疫苗的人將成為疫情控制中的「薄弱環節」（weak link），影響自己及其他人的生活。輝瑞現跌逾1%，Moderna挫7%。

【22：18】道指跌482點，納指跌稍放緩，跌229點或2%，標指跌60點。

【美股焦點】科網股爆煲？分析師認為「有泡沫」但短期內未必爆破

【22：17】油股集體下挫，西方石油挫8%，報11.21美元，康菲石油（美：COP）跌近5%，報34.16美元，雪佛龍（美：CVX）跌4%，報78.74美元，埃克森美孚（美：XOM）跌3.9%，報37.55美元。

【22：00】紐約期油跌逾8%，報36.45美元。

【21︰42】紐約期油跌6.6%，報37.17美元。Tesla跌19%。

【21︰40】道指最多跌568點或2%，納指最多跌3.9%。

【21︰30】美股開市大震，道指瀉332點，納指走勢更差，挫3.6%或超過400點。

【21︰11】焦點股Tesla（TSLA）上周五已完成配股動作，集資50億美元。該股盤前跌14.6%。

【20︰30】美股三大指數期貨繼續下挫，納期急瀉近400點或3.3%，報11162點；道期表現較佳，報27881點，挫193點或約0.7%。

【19︰57】環球股匯債商品齊見異動，納指期貨跌幅擴大至超過340點或3%。

【19︰45】市場正憂慮英國無協議脫歐，英鎊急插1%。

【19︰10】油價愈跌愈急，紐油現挫5.5%，每桶報37.59美元。

【18︰31】日媒指，蘋果已克服旅行限制及新冠狀病毒導致的影響，可於本月中旬起生產5G iPhone，生產延遲的時間從原先的數月縮短至數周。由於初期生產規模有限，預計9月底至10月初才逐步開始批量生產。

【美股焦點】傳蘋果9月中起生產5G iPhone 大機會延遲發布

【18︰31】據美國證券交易委員會文件顯示，截至8月26日， 阿里巴巴持有小鵬汽車（美：XPEV）19%的A類普通股股份。小鵬汽車盤前跌3.6%，報18.34美元。

【18︰10】道指期貨轉跌，納指期貨跌幅擴至2.3%，現貨金跌21.06美元或1.1%，報1912.58美元。

【16︰42】道指期貨升幅收窄至46點，報28120點，標指期貨跌4點，報3412點，納指期貨跌逾1%，跌154點，報11394點。

【16︰25】Tesla（美︰TSLA）盤前跌幅擴至1成，報376.12美元。

【美股焦點】Tesla未獲納入標指 缺少被動資金追入 基金沽貨潮將啟動？

【Tesla股價】分析師︰Tesla股價只值50美元　可能是華爾街最危險的股票

【16︰22】蘋果（美︰AAPL）盤前跌2.8%，報117.52美元。

【16︰16】Tesla（美︰TSLA）未獲納入標指成分股，股價盤前挫8.4%，報383.3美元。

【美國經濟】特朗普︰疫苗可能在10月面世 經濟復甦進展良好

【16︰02】道指期貨升190點，報28264點，標指期貨升14點，報3432點，納指期貨跌35點，報11513點。

【15︰01】歐洲股市早段上升，德股升0.3%，英股升0.4%，法股升0.1%。

【14︰21】美股期貨升幅擴大，道指期貨升近300，報28371點，升297點；標指期貨升25點，報3442點；納指期貨升3點，報11552點。

【12︰03】美股期貨個別發展，道指期貨升202點，報28276點，標指期貨升12點，報3429點，納指期貨跌49點，報11499點。

【10︰50】外媒報導意大利反壟斷當局，已對Google、蘋果公司及Dropbox的雲計算服務展開調查。

【科網壟斷】歐盟打擊壟斷未完　意大利對雲計算巨企反壟斷調查

【10︰00】迪士尼（Walt Disney，美：DIS）真人版電影《花木蘭》（Mulan）於9月4日在Disney+上架，帶動Disney+的需求。報道指，Disney+於9月4日至6日的下載量，按周相比升68%，達到89萬次，消費者支出則增長193%，達到1200萬美元。

《花木蘭》上架帶動需求　Disney+下載量增加68%

【08︰05】報道指， 母企百威英博考慮撤換行政總裁Carlos Brito，而百威英博正考慮由公司以外物色接替人選。Carlos Brito會參與遴選，並計劃明年離任。

百威亞太母企百威英博據報考慮撤換行政總裁

歐股上升恒指夜期升120點　油價跌逾1%


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9月7日（一）市況

美國今日勞動節假期休市。憧憬疫苗消息，美股道指期貨續轉升，納指期貨續跌。歐洲股市向好，德、法、英股分別升0.8%至近0.9%。

焦點新聞︰

【美股焦點】美國勞動節　美股美債今暫停交易

【美股跌市】軟銀押注博升美股期權　軟銀股價挫逾7%、孫正義據報帳面賺40億美元

中美關係緊張帶動合規人員需求大　紐約梅隆銀行：料成常態發展

即市走勢︰

【00︰44】美期貨個別發展，道指升212點，報28286點；標指期貨升0.49%，報3434點；納指期貨跌0.45%，報11496點。

【23︰51】英國富時100指數收漲2.3%；德國DAX指數漲1.9%；法CAC國指數升1.7%。

【21︰51】美國總統特朗普表示，疫面即將面世。（Now the Vaccines are coming， and fast！）

【18︰39】道期續升37點，報28111點；納指期貨跌0.9%，報11444點。

【16：10】道指期貨轉升42點，報28116點，標指期貨跌4點，報3413點，納指期貨續跌106點，報11442點。

【15：34】歐洲股市向好，德股升0.88%，法股升近0.88%，英股升0.8%。

【15：23】道指期貨跌15點，報28059點，標指期貨跌10點，報3407點，納指期貨跌109點或近1%，報11439點。

【15：33】韓媒引述消息指，三星電子將於11月底關閉位於中國天津的電視工廠。據指，該工廠為三星唯一一座的電視工廠，擁有約300員工。

三星電子再縮內地生產規模 傳11月底關閉內地唯一一座電視工廠

【14：20】內地媒體報道，Costa因門店客流減少，近期Costa在中國多個城市關店，佔全國門店約10%。

英國老牌咖啡店Costa Coffee擬「減壓」 關中國多間門店

【12：50】投資研究公司New Constructs行政總裁David Trainer表示，Tesla可能是華爾街最危險的股票，指Tesla的基本面根本不支持如此高的股價及估值。他表示，Tesla股價只值50美元，而非500美元。

【Tesla股價】分析師︰Tesla股價只值50美元　可能是華爾街最危險的股票

【12：20】外電報道，三星奪得威訊 （Verizon Communications） 價值66億美元（約512億港元）的美國5G解決方案合約。

【華為風暴】華為遭制裁　三星奪美國Verizon逾500億元5G合約

【10：40】外媒引述消息指，日本財團軟銀（SoftBank）在過去一個月大手買入美股期權。消息人士稱，相關交易規模為10年來最大。軟銀股價今早下挫。

【美股跌市】軟銀押注博升美股期權　軟銀股價現挫半成、孫正義據報帳面賺40億美元

【09：50】英國首相約翰遜表示，英國已將與歐盟達成貿易協議的最後期限定在10月15日，倘若該日之前無法達成協議，雙方同意接受有關現實，為無協議作好準備。

【英國經濟】約翰遜將脫歐談判限期定在10月15日

【08：30】標普道瓊斯指數公司上周五收市後公布，標指納入網路零售商Etsy（ETSY.US）、醫療技術公司Catalent（CTLY.US）及半導體製造商Teradyne（TER.US），剔走H&R Block（HRB.US）、Coty （COTY.US）及Kohl's（KSS.US）。至於被視為大熱門的特斯拉Tesla（TSLA.US），並未獲納入標指成份股。

【Tesla股價】大熱倒灶未獲納入標指成分股　Tesla盤後挫逾6%

【08：05】知名爆料達人Jon Prosser於Twitter發文，表示蘋果（美︰AAPL）定於9月8日（周二）美國東部時間上午6點發布新聞稿。

【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？

道指上周五跌159點港股ADR跌47點　油價跌逾3%

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責任編輯︰梁浩碩

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