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【美股期貨】美股休市納指期貨續跌近1%　歐洲股市早段向上（不斷更新）

即市財經 15:38 2020/09/07

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美股動態不斷更新

美股上周五下跌，紓困方案未見實質進展，道指跌續跌159點。美國今日勞動節假期休市，美股期貨續向下，納指期貨再跌近1%。至於歐洲股市早段向好，德、法、英股分別升0.8%至近0.9%。

焦點新聞︰

【美股跌市】軟銀押注博升美股期權　軟銀股價現挫半成、孫正義據報帳面賺40億美元

中美關係緊張帶動合規人員需求大　紐約梅隆銀行：料成常態發展

即市走勢︰

【15：34】歐洲股市向好，德股升0.88%，法股升近0.88%，英股升0.8%。

【15：23】道指期貨跌15點，報28059點，標指期貨跌10點，報3407點，納指期貨跌109點或近1%，報11439點。

【15：33】韓媒引述消息指，三星電子將於11月底關閉位於中國天津的電視工廠。據指，該工廠為三星唯一一座的電視工廠，擁有約300員工。

三星電子再縮內地生產規模 傳11月底關閉內地唯一一座電視工廠

【14：20】內地媒體報道，Costa因門店客流減少，近期Costa在中國多個城市關店，佔全國門店約10%。

英國老牌咖啡店Costa Coffee擬「減壓」 關中國多間門店

【12：50】投資研究公司New Constructs行政總裁David Trainer表示，Tesla可能是華爾街最危險的股票，指Tesla的基本面根本不支持如此高的股價及估值。他表示，Tesla股價只值50美元，而非500美元。

【Tesla股價】分析師︰Tesla股價只值50美元　可能是華爾街最危險的股票

【12：20】外電報道，三星奪得威訊 （Verizon Communications） 價值66億美元（約512億港元）的美國5G解決方案合約。

【華為風暴】華為遭制裁　三星奪美國Verizon逾500億元5G合約

【10：40】外媒引述消息指，日本財團軟銀（SoftBank）在過去一個月大手買入美股期權。消息人士稱，相關交易規模為10年來最大。軟銀股價今早下挫。

【美股跌市】軟銀押注博升美股期權　軟銀股價現挫半成、孫正義據報帳面賺40億美元

【09：50】英國首相約翰遜表示，英國已將與歐盟達成貿易協議的最後期限定在10月15日，倘若該日之前無法達成協議，雙方同意接受有關現實，為無協議作好準備。

【英國經濟】約翰遜將脫歐談判限期定在10月15日

【08：30】標普道瓊斯指數公司上周五收市後公布，標指納入網路零售商Etsy（ETSY.US）、醫療技術公司Catalent（CTLY.US）及半導體製造商Teradyne（TER.US），剔走H&R Block（HRB.US）、Coty （COTY.US）及Kohl's（KSS.US）。至於被視為大熱門的特斯拉Tesla（TSLA.US），並未獲納入標指成份股。

【Tesla股價】大熱倒灶未獲納入標指成分股　Tesla盤後挫逾6%

【08：05】知名爆料達人Jon Prosser於Twitter發文，表示蘋果（美︰AAPL）定於9月8日（周二）美國東部時間上午6點發布新聞稿。

【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？

道指上周五跌159點港股ADR跌47點　油價跌逾3%

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責任編輯︰梁浩碩

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