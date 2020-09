【美股市況】美股轉跌 道指挫129點 納指跌0.2%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股結束跌勢,上周首申領失業救濟數字略高於預期,惟市場未見明顯反應,周四美股早段向好。歐洲央行將會議息後維持利率不變,買債規模亦繼續維持,同時將今年歐元區GDP預測上修至-8%。

焦點新聞︰

【貨車界Tesla】氫燃料車企Nikola遭沽空機構狙擊 股價大跌一成

【TikTok拆骨】字節跳動據報與美國政府磋商 避免出售全部TikTok美國業務

【美股焦點】蘋果自研Mac機CPU傳第四季量產 台積電代工

【歐央行議息】歐洲央行維持存款機制利率-0.5厘 購買資產計劃不變

【美國經濟】一文看清美國申領失業救濟人數 上周首申人數88.4萬 高過預期

即市走勢︰

【23︰01】美股轉跌,道指挫129點,報27811點;標指跌0.45%;納指跌0.23%。

【22︰13】道指暫升143點,報28083點;納指升1.28%,報11284點;標指升0.63%,報3420點。

【21︰34】道指升逾200點,納指漲逾1.1%。

【21︰30】道指高開82點,報28022點;納指升0.85%;標指升0.49%。

【21︰29】新加坡航空(Singapore Airlines)、廉航酷航(Scoot)與勝安航空(SilkAir),將合共削減4300個職位。

【航空告急】星航獲政府救亡後裁員4300人 佔總員工兩成

【20︰38】美國上周首申領失業救濟人數88.4萬,高過預期。

【美國經濟】一文看清美國申領失業救濟人數 上周首申人數88.4萬 高過預期

【19︰50】歐央行宣布維持利率不變。

【歐央行議息】歐洲央行維持存款機制利率-0.5厘 購買資產計劃不變

【18︰06】道指期貨跌幅收窄,暫跌74點或0.26%,報27898點;納指期貨跌0.09%,報11382點。

【16︰19】德股跌近0.2%;英股跌0.7%;法股跌近0.5%。

【16︰01】道指期貨跌168點,報27804點;標指期貨跌22點,報3367點;納指期貨跌107點或0.9%,報11272點。

【15︰30】道指期貨跌47點,報27925點;標指跌4點,報3395點;納指期貨轉跌3點,報11376點。

【15︰00】歐洲股市開市,德股升0.2%;英股跌0.1%;法股微升0.01%。

【14︰51】道指期貨跌8點,報27964點;標指期貨升1點,報3391點;納指期貨升35點或0.3%,報11415點。

【12︰00】美股期貨回軟,道指期貨跌77點,報27895點;標指期貨跌10點,報3389點;納指期貨跌32點,報11347點。

【10︰20】迪士尼(美︰DIS)財務總監麥卡妮(Christine McCarthy) 周三表示,對《花木蘭》在串流媒體首次亮相的表現感到滿意(very pleased),這部電影也給該公司帶來更多訂戶,但拒絕透露任何銷售數字。

【美股焦點】迪士尼:對《花木蘭》網上票房非常滿意

【09︰35】彭博引述消息人士報道,跟6月公布的預測相比,歐洲央行對經濟和通膨的最新預測只會有少許變化,今年GDP預估將會上修,民間消費的表現遠遠優於預期。

歐央行或向上修訂今年GDP預測 貨幣刺激政策需要或降

【08︰10】外媒引述知情人士報道指,字節跳動正與美國政府就可能的安排進行磋商,避免出售全部TikTok於美國的業務。

道指升439點港股ADR升201點 紐約期油反彈逾3%

9月9日(三)市況

美股連跌3日,納指自高位回調約10%,進入「技術性調整」區域後,周三美股明顯反彈。納指升幅最為顯著,投資者重點關注大型科技股走勢,Tesla(美︰TSLA)股價大幅反彈;蘋果亦領漲FAMG。道指即市曾升705點,收市升幅回順至439點,處28000關水平。

收市變幅 即市最大升幅 道指 +1.6% +2.6% 納指 +2.7% +3.4% 紐約期油 +2.8% +4.6% 蘋果 +4.0% +5.6% TESLA +10.9% +11.7% facebook +0.9% +2.7% ZOOM +11.0% +12.5%

焦點新聞︰

【美股急跌】新債王岡拉克:散戶狂潮是股市不祥之兆

【Tesla股價】Tesla(TSLA)上周五已完成50億美元配股行動 全日重挫21%打入技術熊市

【蘋果股價】高盛:iPhone生產面臨挑戰 看淡蘋果再跌三成見80美元

【股神投資】巴菲特「抽新股」 擬入股美股雲端平台Snowflake

【Tesla股價】Tesla上海工廠傳最快11月生產Model Y 股價大漲一成

【LVMH購Tiffany】Tiffany賣盤觸礁 擬訴LVMH拖延收購程序

即市走勢︰

【04︰00】道指收市升439點或1.6%,收報27940點。標指升2%,收報3398點,納指升2.7%,收報11141點。

【01︰35】著名調查報道記者伍德沃德(Bob Woodward)在其新書中披露,特朗普曾經承認試圖淡化新冠疫情的危險,因為不想造成恐慌。

白宮新聞秘書麥克納尼回應稱,特朗普從未淡化疫情。

【01︰07】道指漲610點,報28110點;納指升3.3%,報11205點。

【00︰30】歐股收市造好,德國升2.1%,英法升1.4%。

【00︰25】美股升幅續擴大,道指升533點,報28034點;標指升2.24%;納指升2.81%。

【23︰40】歐股全綫收漲,德國DAX指數漲2.09%,法國CAC40指數漲1.63%,英國富時100指數漲1.49%。

【23︰08】美股愈升愈有,道指升500點。

【22︰33】美股反彈力度加大,道指升440點,報27941點;納指升2.3%,報11094點。焦點個股方面,蘋果升近4%;Tesla升逾8%;微軟升逾4%。

【22︰13】道指升414點,報27915點;標指升1.56%,報3383點;納指升1.63%,報11024點。焦點個股方面,蘋果升逾3%;Tesla升6.7%;微軟升3.8%。

【21︰30】道指高開210點,報27711點;納指升1.8%;標指升1.3%。

【21︰12】道指期貨升193點;納指期貨升1.46%。

【20︰26】英鎊兌美元短線回升30點,現報1.2926。

【19︰02】LVMH收購Tiffany(美︰TIF)的交易觸礁, Tiffany股價於盤前大跌8.9%,低見111美元。LVMH股價微跌0.59%。

【18︰07】美股期貨反彈,納指期貨漲1.96%,報11277點;道指期貨升185點,報27710點。

【17:38】據FactSet Research統計,「股神」巴菲特(Warren Buffett)旗下投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway)為第二季度全球最賺錢企業,巴郡第二財季利潤約263億美元,主因是其持有的蘋果公司等股票自4月起大升,帶動賬面收益增加。

【16:49】獲通用汽車(GM)斥資20億美元入股的電動車生產商Nikola(美︰NKLA)昨升4成後,盤前再升4.9%,報52.51美元。

【16:10】Tesla(美︰TSLA)盤前彈近半成,報346.6美元。蘋果(美︰AAPL)盤前升2.1%,報115.22美元。

【15:45】道指期貨升142點,報2667點;標指期貨升23點,報3359點;納指期貨升174點或1.5%,報11235點。

【15:34】歐洲股市走勢向上,德股升0.9%,英股升近1.1%,法股升近0.7%。

【15:05】美國運動品牌Under Armour(美:UAA)公布,計劃全球裁減600名員工,主要是新冠肺炎肆虐嚴重影響公司業務所致。

【美股焦點】運動股大分歧 Under Armour裁員600人、Lululemon網購收入增1.5倍

【15:00】歐洲股市早段表現,德股升0.1%,英股跌0.07%,法股升0.02%。

【14:45】道指期貨轉跌138點,報27387點;標指期貨跌12點,報3323點;納指期貨升14點或0.1%,報11075點。

【13:10】道指期貨轉升81點,報27606點,標指期貨升14點,報3350點,納指期貨反彈1%,升121點,報11181點。

【12:12】美股期貨個別發展,道指期貨跌23點,報27516點;標指期貨升4點,報3340點;納指期貨升80點或0.7%,報11140點。

【10:50】《要塞英雄》(Fornite,亦稱《堡壘之夜》)挑戰蘋果(美:AAPL)平台分成規則有新進展,蘋果周二提出反訴訟,指Epic Games在遊戲中植入新的應用內(in-app)支付系統,違反了雙方簽署的合同規定。

【騰訊投資】蘋果反訴Epic Games違反合同規定

【06:30】蘋果公司(Apple,美:AAPL)公布,將於9月15日上午10時(即香港時間9月16日凌晨1時)舉行發布會,惟消息無助股價,蘋果公司以全日低位收市,收報112.82美元,跌6.7%。盤後股價續跌約1%。

【美股焦點】蘋果下周三(16日)凌晨1時舉行發布會 傳9月中起生產5G iPhone

【Apple Event】蘋果下周不發布iPhone12? 媒體邀請函字語顯玄機

道指跌632點港股ADR跌365點 紐約期油跌逾7%

9月8日(二)市況

美股今將於勞動節假期後復市。美國總統特朗普雖表示肺炎疫苗「可能會在10月面世」,美股投資者審慎氣氛卻未見變改,焦點股Tesla(TSLA)收市狂瀉21.1%,道指、標指、納指表現弱勢,其中反映科技股表現的納指,更一度大瀉超過475點或4.2%,並以接近全日低位收市,可預期本輪美股調整或尚需維持一段時間。

收市變幅 即市最大跌幅 道指 -2.2% -2.4% 納指 -4.1% -4.2% 紐約期油 -7.4% -9.2% 蘋果 -6.8% -6.8% TESLA -21.1% -21.1% facebook -4.3% -4.7% ZOOM -5.3% -6.5%

焦點新聞︰

【Tesla股價】Tesla(TSLA)上周五已完成50億美元配股行動 全日重挫21%打入技術熊市

【美股分析】美股股災重臨?淡倉累積人氣未及3月

【TSLA股價】Tesla上周五已完成50億美元配股行動 開市早段再瀉逾15%失守400美元關(更新第三版)

【油價】需求憂慮重燃布蘭特期油跌穿40美元 紐油挫逾7% 油股跳水

【iPhone12】蘋果秋季發布會下周三凌晨舉行、產品傳聞一覽 料產7500萬部5G版 iPhone 12(附圖)

即市走勢︰

【04:00】道指收市跌632點或2.2%,收報27500點;標指跌2.8%,收報3331點;納指跌4.1%,收報10847點。

【02:53】道指再度跌超過600點,報27505點,跌628點;成分股中,蘋果領跌,跌近6%,波音跌5.5%,微軟跌近5%,Salesforce、高盛跌逾4%。納指跌445點,報10868點。

【00:30】歐股收市偏軟,英國跌0.1%,德國跌1%,法國跌1.6%。

【23:35】蘋果秋季發布會下周三凌晨舉行

【23:34】美股走勢反覆,納指跌稍放緩後重新擴大,挫318點或2.8%、道指跌497點或1.8%。

【22:29】輝瑞(PFE)行政總裁Albert Bourla警告,不接種疫苗的人將成為疫情控制中的「薄弱環節」(weak link),影響自己及其他人的生活。輝瑞現跌逾1%,Moderna挫7%。

【22:18】道指跌482點,納指跌稍放緩,跌229點或2%,標指跌60點。

【美股焦點】科網股爆煲?分析師認為「有泡沫」但短期內未必爆破

【22:17】油股集體下挫,西方石油挫8%,報11.21美元,康菲石油(美:COP)跌近5%,報34.16美元,雪佛龍(美:CVX)跌4%,報78.74美元,埃克森美孚(美:XOM)跌3.9%,報37.55美元。

【22:00】紐約期油跌逾8%,報36.45美元。

【21︰42】紐約期油跌6.6%,報37.17美元。Tesla跌19%。

【21︰40】道指最多跌568點或2%,納指最多跌3.9%。

【21︰30】美股開市大震,道指瀉332點,納指走勢更差,挫3.6%或超過400點。

【21︰11】焦點股Tesla(TSLA)上周五已完成配股動作,集資50億美元。該股盤前跌14.6%。

【20︰30】美股三大指數期貨繼續下挫,納期急瀉近400點或3.3%,報11162點;道期表現較佳,報27881點,挫193點或約0.7%。

【19︰57】環球股匯債商品齊見異動,納指期貨跌幅擴大至超過340點或3%。

【19︰45】市場正憂慮英國無協議脫歐,英鎊急插1%。

【19︰10】油價愈跌愈急,紐油現挫5.5%,每桶報37.59美元。

【18︰31】日媒指,蘋果已克服旅行限制及新冠狀病毒導致的影響,可於本月中旬起生產5G iPhone,生產延遲的時間從原先的數月縮短至數周。由於初期生產規模有限,預計9月底至10月初才逐步開始批量生產。

【美股焦點】傳蘋果9月中起生產5G iPhone 大機會延遲發布

【18︰31】據美國證券交易委員會文件顯示,截至8月26日, 阿里巴巴持有小鵬汽車(美:XPEV)19%的A類普通股股份。小鵬汽車盤前跌3.6%,報18.34美元。

【18︰10】道指期貨轉跌,納指期貨跌幅擴至2.3%,現貨金跌21.06美元或1.1%,報1912.58美元。

【16︰42】道指期貨升幅收窄至46點,報28120點,標指期貨跌4點,報3412點,納指期貨跌逾1%,跌154點,報11394點。

【16︰25】Tesla(美︰TSLA)盤前跌幅擴至1成,報376.12美元。

【美股焦點】Tesla未獲納入標指 缺少被動資金追入 基金沽貨潮將啟動?

【Tesla股價】分析師︰Tesla股價只值50美元 可能是華爾街最危險的股票

【16︰22】蘋果(美︰AAPL)盤前跌2.8%,報117.52美元。

【16︰16】Tesla(美︰TSLA)未獲納入標指成分股,股價盤前挫8.4%,報383.3美元。

【美國經濟】特朗普︰疫苗可能在10月面世 經濟復甦進展良好

【16︰02】道指期貨升190點,報28264點,標指期貨升14點,報3432點,納指期貨跌35點,報11513點。

【15︰01】歐洲股市早段上升,德股升0.3%,英股升0.4%,法股升0.1%。

【14︰21】美股期貨升幅擴大,道指期貨升近300,報28371點,升297點;標指期貨升25點,報3442點;納指期貨升3點,報11552點。

【12︰03】美股期貨個別發展,道指期貨升202點,報28276點,標指期貨升12點,報3429點,納指期貨跌49點,報11499點。

【10︰50】外媒報導意大利反壟斷當局,已對Google、蘋果公司及Dropbox的雲計算服務展開調查。

【科網壟斷】歐盟打擊壟斷未完 意大利對雲計算巨企反壟斷調查

【10︰00】迪士尼(Walt Disney,美:DIS)真人版電影《花木蘭》(Mulan)於9月4日在Disney+上架,帶動Disney+的需求。報道指,Disney+於9月4日至6日的下載量,按周相比升68%,達到89萬次,消費者支出則增長193%,達到1200萬美元。

《花木蘭》上架帶動需求 Disney+下載量增加68%

【08︰05】報道指, 母企百威英博考慮撤換行政總裁Carlos Brito,而百威英博正考慮由公司以外物色接替人選。Carlos Brito會參與遴選,並計劃明年離任。

百威亞太母企百威英博據報考慮撤換行政總裁

歐股上升恒指夜期升120點 油價跌逾1%



9月7日(一)市況

美國今日勞動節假期休市。憧憬疫苗消息,美股道指期貨續轉升,納指期貨續跌。歐洲股市向好,德、法、英股分別升0.8%至近0.9%。

焦點新聞︰

【美股焦點】美國勞動節 美股美債今暫停交易

【美股跌市】軟銀押注博升美股期權 軟銀股價挫逾7%、孫正義據報帳面賺40億美元

中美關係緊張帶動合規人員需求大 紐約梅隆銀行:料成常態發展

即市走勢︰

【00︰44】美期貨個別發展,道指升212點,報28286點;標指期貨升0.49%,報3434點;納指期貨跌0.45%,報11496點。

【23︰51】英國富時100指數收漲2.3%;德國DAX指數漲1.9%;法CAC國指數升1.7%。

【21︰51】美國總統特朗普表示,疫面即將面世。(Now the Vaccines are coming, and fast!)

【18︰39】道期續升37點,報28111點;納指期貨跌0.9%,報11444點。

【16:10】道指期貨轉升42點,報28116點,標指期貨跌4點,報3413點,納指期貨續跌106點,報11442點。

【15:34】歐洲股市向好,德股升0.88%,法股升近0.88%,英股升0.8%。

【15:23】道指期貨跌15點,報28059點,標指期貨跌10點,報3407點,納指期貨跌109點或近1%,報11439點。

【15:33】韓媒引述消息指,三星電子將於11月底關閉位於中國天津的電視工廠。據指,該工廠為三星唯一一座的電視工廠,擁有約300員工。

三星電子再縮內地生產規模 傳11月底關閉內地唯一一座電視工廠

【14:20】內地媒體報道,Costa因門店客流減少,近期Costa在中國多個城市關店,佔全國門店約10%。

英國老牌咖啡店Costa Coffee擬「減壓」 關中國多間門店

【12:50】投資研究公司New Constructs行政總裁David Trainer表示,Tesla可能是華爾街最危險的股票,指Tesla的基本面根本不支持如此高的股價及估值。他表示,Tesla股價只值50美元,而非500美元。

【Tesla股價】分析師︰Tesla股價只值50美元 可能是華爾街最危險的股票

【12:20】外電報道,三星奪得威訊 (Verizon Communications) 價值66億美元(約512億港元)的美國5G解決方案合約。

【華為風暴】華為遭制裁 三星奪美國Verizon逾500億元5G合約

【10:40】外媒引述消息指,日本財團軟銀(SoftBank)在過去一個月大手買入美股期權。消息人士稱,相關交易規模為10年來最大。軟銀股價今早下挫。

【美股跌市】軟銀押注博升美股期權 軟銀股價現挫半成、孫正義據報帳面賺40億美元

【09:50】英國首相約翰遜表示,英國已將與歐盟達成貿易協議的最後期限定在10月15日,倘若該日之前無法達成協議,雙方同意接受有關現實,為無協議作好準備。

【英國經濟】約翰遜將脫歐談判限期定在10月15日

【08:30】標普道瓊斯指數公司上周五收市後公布,標指納入網路零售商Etsy(ETSY.US)、醫療技術公司Catalent(CTLY.US)及半導體製造商Teradyne(TER.US),剔走H&R Block(HRB.US)、Coty (COTY.US)及Kohl's(KSS.US)。至於被視為大熱門的特斯拉Tesla(TSLA.US),並未獲納入標指成份股。

【Tesla股價】大熱倒灶未獲納入標指成分股 Tesla盤後挫逾6%

【08:05】知名爆料達人Jon Prosser於Twitter發文,表示蘋果(美︰AAPL)定於9月8日(周二)美國東部時間上午6點發布新聞稿。

【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿 宣布新產品定發布會日期?

道指上周五跌159點港股ADR跌47點 油價跌逾3%

