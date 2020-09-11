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【美股市況】美股反覆道指跌70點 納指漲0.1% Tesla飆6%（不斷更新）

即市財經 00:19 2020/09/11

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美股動態不斷更新

美股結束跌勢，上周首申領失業救濟數字略高於預期，市場預期兩黨在數據轉差後，有更大的壓力推出紓困措施，周四美股早段向好。歐洲央行將會議息後維持利率不變，買債規模亦繼續維持，同時將今年歐元區GDP預測上修至-8%。

道指其後走勢陷入拉鋸，曾升234點，及倒跌144點，納指亦由升1.4%後回順。

焦點新聞︰

【美股焦點】Tesla獲ARK Invest基金趁低增持 股價漲6%

【貨車界Tesla】氫燃料車企Nikola遭沽空機構狙擊 股價大跌一成

【TikTok拆骨】字節跳動據報與美國政府磋商　避免出售全部TikTok美國業務

【美股焦點】蘋果自研Mac機CPU傳第四季量產 台積電代工 

【歐央行議息】歐洲央行維持存款機制利率-0.5厘 購買資產計劃不變

【美國經濟】一文看清美國申領失業救濟人數　上周首申人數88.4萬 高過預期

即市走勢︰

【00︰18】道指跌70點，納指升0.1%。

【23︰34】美股表現反覆，道指再度轉升43點，報27984點；標指升0.19%；納指升0.58%。

【23︰01】美股轉跌，道指挫129點，報27811點；標指跌0.45%；納指跌0.23%。

【22︰13】道指暫升143點，報28083點；納指升1.28%，報11284點；標指升0.63%，報3420點。

【21︰34】道指升逾200點，納指漲逾1.1%。

【21︰30】道指高開82點，報28022點；納指升0.85%；標指升0.49%。

【21︰29】新加坡航空（Singapore Airlines）、廉航酷航（Scoot）與勝安航空（SilkAir），將合共削減4300個職位。

【航空告急】星航獲政府救亡後裁員4300人 佔總員工兩成

【20︰38】美國上周首申領失業救濟人數88.4萬，高過預期。

【美國經濟】一文看清美國申領失業救濟人數　上周首申人數88.4萬 高過預期

【19︰50】歐央行宣布維持利率不變。

【歐央行議息】歐洲央行維持存款機制利率-0.5厘 購買資產計劃不變

【18︰06】道指期貨跌幅收窄，暫跌74點或0.26%，報27898點；納指期貨跌0.09%，報11382點。

【16︰19】德股跌近0.2%；英股跌0.7%；法股跌近0.5%。

【16︰01】道指期貨跌168點，報27804點；標指期貨跌22點，報3367點；納指期貨跌107點或0.9%，報11272點。

【15︰30】道指期貨跌47點，報27925點；標指跌4點，報3395點；納指期貨轉跌3點，報11376點。

【15︰00】歐洲股市開市，德股升0.2%；英股跌0.1%；法股微升0.01%。

【14︰51】道指期貨跌8點，報27964點；標指期貨升1點，報3391點；納指期貨升35點或0.3%，報11415點。

【12︰00】美股期貨回軟，道指期貨跌77點，報27895點；標指期貨跌10點，報3389點；納指期貨跌32點，報11347點。

【10︰20】迪士尼（美︰DIS）財務總監麥卡妮（Christine McCarthy） 周三表示，對《花木蘭》在串流媒體首次亮相的表現感到滿意（very pleased），這部電影也給該公司帶來更多訂戶，但拒絕透露任何銷售數字。

【美股焦點】迪士尼：對《花木蘭》網上票房非常滿意

【09︰35】彭博引述消息人士報道，跟6月公布的預測相比，歐洲央行對經濟和通膨的最新預測只會有少許變化，今年GDP預估將會上修，民間消費的表現遠遠優於預期。

歐央行或向上修訂今年GDP預測　貨幣刺激政策需要或降

【08︰10】外媒引述知情人士報道指，字節跳動正與美國政府就可能的安排進行磋商，避免出售全部TikTok於美國的業務。

道指升439點港股ADR升201點　紐約期油反彈逾3%

-------------------------

9月9日（三）市況

美股連跌3日，納指自高位回調約10%，進入「技術性調整」區域後，周三美股明顯反彈。納指升幅最為顯著，投資者重點關注大型科技股走勢，Tesla（美︰TSLA）股價大幅反彈；蘋果亦領漲FAMG。道指即市曾升705點，收市升幅回順至439點，處28000關水平。

  收市變幅 即市最大升幅
道指 +1.6% +2.6%
納指 +2.7% +3.4%
紐約期油 +2.8% +4.6%
蘋果 +4.0% +5.6%
TESLA +10.9% +11.7%
facebook +0.9% +2.7%
ZOOM +11.0% +12.5%

焦點新聞︰

【美股急跌】新債王岡拉克：散戶狂潮是股市不祥之兆

【Tesla股價】Tesla（TSLA）上周五已完成50億美元配股行動　全日重挫21%打入技術熊市

【蘋果股價】高盛：iPhone生產面臨挑戰　看淡蘋果再跌三成見80美元

【股神投資】巴菲特「抽新股」　擬入股美股雲端平台Snowflake

【Tesla股價】Tesla上海工廠傳最快11月生產Model Y 股價大漲一成

【LVMH購Tiffany】Tiffany賣盤觸礁 擬訴LVMH拖延收購程序

即市走勢︰

【04︰00】道指收市升439點或1.6%，收報27940點。標指升2%，收報3398點，納指升2.7%，收報11141點。

【01︰35】著名調查報道記者伍德沃德（Bob Woodward）在其新書中披露，特朗普曾經承認試圖淡化新冠疫情的危險，因為不想造成恐慌。

白宮新聞秘書麥克納尼回應稱，特朗普從未淡化疫情。

【01︰07】道指漲610點，報28110點；納指升3.3%，報11205點。

【00︰30】歐股收市造好，德國升2.1%，英法升1.4%。

【00︰25】美股升幅續擴大，道指升533點，報28034點；標指升2.24%；納指升2.81%。

【23︰40】歐股全綫收漲德國DAX指數漲2.09%，法國CAC40指數漲1.63%，英國富時100指數漲1.49%。

【23︰08】美股愈升愈有，道指升500點。

【22︰33】美股反彈力度加大，道指升440點，報27941點；納指升2.3%，報11094點。焦點個股方面，蘋果升近4%；Tesla升逾8%；微軟升逾4%。

【22︰13】道指升414點，報27915點；標指升1.56%，報3383點；納指升1.63%，報11024點。焦點個股方面，蘋果升逾3%；Tesla升6.7%；微軟升3.8%。

【21︰30】道指高開210點，報27711點；納指升1.8%；標指升1.3%。

【21︰12】道指期貨升193點；納指期貨升1.46%。

【20︰26】英鎊兌美元短線回升30點，現報1.2926。

【19︰02】LVMH收購Tiffany（美︰TIF）的交易觸礁， Tiffany股價於盤前大跌8.9%，低見111美元。LVMH股價微跌0.59%。

【18︰07】美股期貨反彈，納指期貨漲1.96%，報11277點；道指期貨升185點，報27710點。

【17：38】據FactSet Research統計，「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）為第二季度全球最賺錢企業，巴郡第二財季利潤約263億美元，主因是其持有的蘋果公司等股票自4月起大升，帶動賬面收益增加。

【16：49】獲通用汽車（GM）斥資20億美元入股的電動車生產商Nikola（美︰NKLA）昨升4成後，盤前再升4.9%，報52.51美元。

【16：10】Tesla（美︰TSLA）盤前彈近半成，報346.6美元。蘋果（美︰AAPL）盤前升2.1%，報115.22美元。

【15：45】道指期貨升142點，報2667點；標指期貨升23點，報3359點；納指期貨升174點或1.5%，報11235點。

【15：34】歐洲股市走勢向上，德股升0.9%，英股升近1.1%，法股升近0.7%。

【15：05】美國運動品牌Under Armour（美：UAA）公布，計劃全球裁減600名員工，主要是新冠肺炎肆虐嚴重影響公司業務所致。

【美股焦點】運動股大分歧　Under Armour裁員600人、Lululemon網購收入增1.5倍

【15：00】歐洲股市早段表現，德股升0.1%，英股跌0.07%，法股升0.02%。

【14：45】道指期貨轉跌138點，報27387點；標指期貨跌12點，報3323點；納指期貨升14點或0.1%，報11075點。

【13：10】道指期貨轉升81點，報27606點，標指期貨升14點，報3350點，納指期貨反彈1%，升121點，報11181點。

【12：12】美股期貨個別發展，道指期貨跌23點，報27516點；標指期貨升4點，報3340點；納指期貨升80點或0.7%，報11140點。

10：50《要塞英雄》（Fornite，亦稱《堡壘之夜》）挑戰蘋果（美：AAPL）平台分成規則有新進展，蘋果周二提出反訴訟，指Epic Games在遊戲中植入新的應用內（in-app）支付系統，違反了雙方簽署的合同規定。

【騰訊投資】蘋果反訴Epic Games違反合同規定

06：30蘋果公司（Apple，美：AAPL）公布，將於9月15日上午10時（即香港時間9月16日凌晨1時）舉行發布會，惟消息無助股價，蘋果公司以全日低位收市，收報112.82美元，跌6.7%。盤後股價續跌約1%。

【美股焦點】蘋果下周三（16日）凌晨1時舉行發布會 傳9月中起生產5G iPhone

【Apple Event】蘋果下周不發布iPhone12？　媒體邀請函字語顯玄機

道指跌632點港股ADR跌365點　紐約期油跌逾7%

-------------------------

9月8日（二）市況

美股今將於勞動節假期後復市。美國總統特朗普雖表示肺炎疫苗「可能會在10月面世」，美股投資者審慎氣氛卻未見變改，焦點股Tesla（TSLA）收市狂瀉21.1%，道指、標指、納指表現弱勢，其中反映科技股表現的納指，更一度大瀉超過475點或4.2%，並以接近全日低位收市，可預期本輪美股調整或尚需維持一段時間。

  收市變幅 即市最大跌幅
道指 -2.2% -2.4%
納指 -4.1% -4.2%
紐約期油 -7.4% -9.2%
蘋果 -6.8% -6.8%
TESLA -21.1% -21.1%
facebook -4.3% -4.7%
ZOOM -5.3% -6.5%

焦點新聞︰

【Tesla股價】Tesla（TSLA）上周五已完成50億美元配股行動　全日重挫21%打入技術熊市

【美股分析】美股股災重臨？淡倉累積人氣未及3月

【TSLA股價】Tesla上周五已完成50億美元配股行動　開市早段再瀉逾15%失守400美元關（更新第三版）

【油價】需求憂慮重燃布蘭特期油跌穿40美元　紐油挫逾7%　油股跳水

【iPhone12】蘋果秋季發布會下周三凌晨舉行、產品傳聞一覽　料產7500萬部5G版 iPhone 12（附圖）

即市走勢︰

04：00道指收市跌632點或2.2%，收報27500點；標指跌2.8%，收報3331點；納指跌4.1%，收報10847點。

02：53道指再度跌超過600點，報27505點，跌628點；成分股中，蘋果領跌，跌近6%，波音跌5.5%，微軟跌近5%，Salesforce、高盛跌逾4%。納指跌445點，報10868點。

【00：30】歐股收市偏軟，英國跌0.1%，德國跌1%，法國跌1.6%。

【23：35】蘋果秋季發布會下周三凌晨舉行

【23：34】美股走勢反覆，納指跌稍放緩後重新擴大，挫318點或2.8%、道指跌497點或1.8%。

【22：29】輝瑞（PFE）行政總裁Albert Bourla警告，不接種疫苗的人將成為疫情控制中的「薄弱環節」（weak link），影響自己及其他人的生活。輝瑞現跌逾1%，Moderna挫7%。

【22：18】道指跌482點，納指跌稍放緩，跌229點或2%，標指跌60點。

【美股焦點】科網股爆煲？分析師認為「有泡沫」但短期內未必爆破

【22：17】油股集體下挫，西方石油挫8%，報11.21美元，康菲石油（美：COP）跌近5%，報34.16美元，雪佛龍（美：CVX）跌4%，報78.74美元，埃克森美孚（美：XOM）跌3.9%，報37.55美元。

【22：00】紐約期油跌逾8%，報36.45美元。

【21︰42】紐約期油跌6.6%，報37.17美元。Tesla跌19%。

【21︰40】道指最多跌568點或2%，納指最多跌3.9%。

【21︰30】美股開市大震，道指瀉332點，納指走勢更差，挫3.6%或超過400點。

【21︰11】焦點股Tesla（TSLA）上周五已完成配股動作，集資50億美元。該股盤前跌14.6%。

【20︰30】美股三大指數期貨繼續下挫，納期急瀉近400點或3.3%，報11162點；道期表現較佳，報27881點，挫193點或約0.7%。

【19︰57】環球股匯債商品齊見異動，納指期貨跌幅擴大至超過340點或3%。

【19︰45】市場正憂慮英國無協議脫歐，英鎊急插1%。

【19︰10】油價愈跌愈急，紐油現挫5.5%，每桶報37.59美元。

【18︰31】日媒指，蘋果已克服旅行限制及新冠狀病毒導致的影響，可於本月中旬起生產5G iPhone，生產延遲的時間從原先的數月縮短至數周。由於初期生產規模有限，預計9月底至10月初才逐步開始批量生產。

【美股焦點】傳蘋果9月中起生產5G iPhone 大機會延遲發布

【18︰31】據美國證券交易委員會文件顯示，截至8月26日， 阿里巴巴持有小鵬汽車（美：XPEV）19%的A類普通股股份。小鵬汽車盤前跌3.6%，報18.34美元。

【18︰10】道指期貨轉跌，納指期貨跌幅擴至2.3%，現貨金跌21.06美元或1.1%，報1912.58美元。

【16︰42】道指期貨升幅收窄至46點，報28120點，標指期貨跌4點，報3412點，納指期貨跌逾1%，跌154點，報11394點。

【16︰25】Tesla（美︰TSLA）盤前跌幅擴至1成，報376.12美元。

【美股焦點】Tesla未獲納入標指 缺少被動資金追入 基金沽貨潮將啟動？

【Tesla股價】分析師︰Tesla股價只值50美元　可能是華爾街最危險的股票

【16︰22】蘋果（美︰AAPL）盤前跌2.8%，報117.52美元。

【16︰16】Tesla（美︰TSLA）未獲納入標指成分股，股價盤前挫8.4%，報383.3美元。

【美國經濟】特朗普︰疫苗可能在10月面世 經濟復甦進展良好

【16︰02】道指期貨升190點，報28264點，標指期貨升14點，報3432點，納指期貨跌35點，報11513點。

【15︰01】歐洲股市早段上升，德股升0.3%，英股升0.4%，法股升0.1%。

【14︰21】美股期貨升幅擴大，道指期貨升近300，報28371點，升297點；標指期貨升25點，報3442點；納指期貨升3點，報11552點。

【12︰03】美股期貨個別發展，道指期貨升202點，報28276點，標指期貨升12點，報3429點，納指期貨跌49點，報11499點。

【10︰50】外媒報導意大利反壟斷當局，已對Google、蘋果公司及Dropbox的雲計算服務展開調查。

【科網壟斷】歐盟打擊壟斷未完　意大利對雲計算巨企反壟斷調查

【10︰00】迪士尼（Walt Disney，美：DIS）真人版電影《花木蘭》（Mulan）於9月4日在Disney+上架，帶動Disney+的需求。報道指，Disney+於9月4日至6日的下載量，按周相比升68%，達到89萬次，消費者支出則增長193%，達到1200萬美元。

《花木蘭》上架帶動需求　Disney+下載量增加68%

【08︰05】報道指， 母企百威英博考慮撤換行政總裁Carlos Brito，而百威英博正考慮由公司以外物色接替人選。Carlos Brito會參與遴選，並計劃明年離任。

百威亞太母企百威英博據報考慮撤換行政總裁

歐股上升恒指夜期升120點　油價跌逾1%


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9月7日（一）市況

美國今日勞動節假期休市。憧憬疫苗消息，美股道指期貨續轉升，納指期貨續跌。歐洲股市向好，德、法、英股分別升0.8%至近0.9%。

焦點新聞︰

【美股焦點】美國勞動節　美股美債今暫停交易

【美股跌市】軟銀押注博升美股期權　軟銀股價挫逾7%、孫正義據報帳面賺40億美元

中美關係緊張帶動合規人員需求大　紐約梅隆銀行：料成常態發展

即市走勢︰

【00︰44】美期貨個別發展，道指升212點，報28286點；標指期貨升0.49%，報3434點；納指期貨跌0.45%，報11496點。

【23︰51】英國富時100指數收漲2.3%；德國DAX指數漲1.9%；法CAC國指數升1.7%。

【21︰51】美國總統特朗普表示，疫面即將面世。（Now the Vaccines are coming， and fast！）

【18︰39】道期續升37點，報28111點；納指期貨跌0.9%，報11444點。

【16：10】道指期貨轉升42點，報28116點，標指期貨跌4點，報3413點，納指期貨續跌106點，報11442點。

【15：34】歐洲股市向好，德股升0.88%，法股升近0.88%，英股升0.8%。

【15：23】道指期貨跌15點，報28059點，標指期貨跌10點，報3407點，納指期貨跌109點或近1%，報11439點。

【15：33】韓媒引述消息指，三星電子將於11月底關閉位於中國天津的電視工廠。據指，該工廠為三星唯一一座的電視工廠，擁有約300員工。

三星電子再縮內地生產規模 傳11月底關閉內地唯一一座電視工廠

【14：20】內地媒體報道，Costa因門店客流減少，近期Costa在中國多個城市關店，佔全國門店約10%。

英國老牌咖啡店Costa Coffee擬「減壓」 關中國多間門店

【12：50】投資研究公司New Constructs行政總裁David Trainer表示，Tesla可能是華爾街最危險的股票，指Tesla的基本面根本不支持如此高的股價及估值。他表示，Tesla股價只值50美元，而非500美元。

【Tesla股價】分析師︰Tesla股價只值50美元　可能是華爾街最危險的股票

【12：20】外電報道，三星奪得威訊 （Verizon Communications） 價值66億美元（約512億港元）的美國5G解決方案合約。

【華為風暴】華為遭制裁　三星奪美國Verizon逾500億元5G合約

【10：40】外媒引述消息指，日本財團軟銀（SoftBank）在過去一個月大手買入美股期權。消息人士稱，相關交易規模為10年來最大。軟銀股價今早下挫。

【美股跌市】軟銀押注博升美股期權　軟銀股價現挫半成、孫正義據報帳面賺40億美元

【09：50】英國首相約翰遜表示，英國已將與歐盟達成貿易協議的最後期限定在10月15日，倘若該日之前無法達成協議，雙方同意接受有關現實，為無協議作好準備。

【英國經濟】約翰遜將脫歐談判限期定在10月15日

【08：30】標普道瓊斯指數公司上周五收市後公布，標指納入網路零售商Etsy（ETSY.US）、醫療技術公司Catalent（CTLY.US）及半導體製造商Teradyne（TER.US），剔走H&R Block（HRB.US）、Coty （COTY.US）及Kohl's（KSS.US）。至於被視為大熱門的特斯拉Tesla（TSLA.US），並未獲納入標指成份股。

【Tesla股價】大熱倒灶未獲納入標指成分股　Tesla盤後挫逾6%

【08：05】知名爆料達人Jon Prosser於Twitter發文，表示蘋果（美︰AAPL）定於9月8日（周二）美國東部時間上午6點發布新聞稿。

【iPhone12】消息指蘋果周二發新聞稿　宣布新產品定發布會日期？

道指上周五跌159點港股ADR跌47點　油價跌逾3%

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責任編輯︰梁浩碩

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