德國威脅叫停北溪2號工程 促俄助查納瓦爾尼中毒

▲ 北溪2號凍過水？ 德國威脅叫停 促俄配合調查納瓦爾尼中毒

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼中毒病危的事件繼續發酵，西方國家將矛頭直指俄羅斯，一直舉棋不定的德國總理默克爾對俄態度轉硬，透過發言人稱不排除事件影響北溪2號工程；德國外長馬斯亦表明，若俄方不配合調查，德國將重新考慮工程。

法新社報道，默克爾（Angela Merkel）的發言人表示，不排除納瓦爾尼中毒的事件，影響德俄合作的北溪2號天然氣輸送管道工程。與早前2件事分開處理的講法相比，她的口風明顯改變。

德國外長馬斯（Heiko Maas）接受《星期日圖片報》（Bild Am Sonntag）訪問，語帶威脅地稱，希望俄羅斯不會迫令德國改變對北溪2號（Nord Stream 2）工程的態度，直言若俄方不配合調查，會就此諮詢盟友。

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馬斯稱對俄方協助抱有很高期望，強調若俄方真的沒有參與其中，協助找出真相是符合俄羅斯利益。納瓦爾尼（Alexei Navalny）中毒事件，外界普遍質疑俄羅斯政府是幕後黑手，當局堅決否認涉事。

不過，馬斯亦承認，一旦叫停北溪2號工程，難免有德國及歐洲公司蒙受損失，指有超過100間來12個歐洲國家的公司參與工程，當中一半是德國公司。

納瓦爾尼中毒事件，令德國處境十分尷尬，一方面近期多次發生俄羅斯涉嫌下毒毒害異見人士的事件，德國難以不作反應，但德國同時正與俄羅斯在能源方面合作，倘叫停項目德國自身亦受害。

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德國相當需要俄羅斯的能源，在烏克蘭及波蘭等國反對下，默克爾仍堅持工程去馬，早前默克爾曾稱，北溪2號與納瓦爾尼事件應分開處理，令德美關係變得緊張。

責任編輯：林建忠

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