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【氣氛好轉】新盤屢錄破頂成交　樓價報復式上升在即？

股樓投資 15:43 2020/09/07

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本地疫情緩和，樓市交投氣氛隨即好轉，買家重新入市，新盤市場連錄多宗高價成交。其中，會德豐地產旗下啟德Oasis Kai Tak，剛以1,883.8萬售出2座32樓B室，以單位實用面積546平方呎計，呎價約34,501元，屬項目今年標準單位成交呎價最高。

【股樓投資】樓市報復式上升？下一頁

會德豐地產指，市場對大單位需求增加，尤其以換樓客為主，自七月底起，已接連售出兩個低座特色戶，連同上述單位，套現逾1億元。 同區龍譽也錄高價成交，保利置業（00119）指，第3座5樓及6樓A51室，實用面積1,311平方呎，連545平方呎天台，以4,900萬元易手，呎價高見37,376元。 

此外，自新商場開幕，長實（01113）旗下將軍澳日出康城Sea to sky屢錄成交，在過去周末，更有大手客以逾4,100萬元購入兩伙，屬疫情後項目最大宗成交金額個案。 

【二手成交】CCL連跌兩周　中原：樓價即將尋底成功 【下一頁

事實上，樓市氣氛明顯好轉，綜合代理行統計，在過去周末，十大屋苑成交宗數均達雙位數，以中原為例，相關數字更創17周新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，踏入九月，疫情略為放緩，增加市民入市信心，但限聚令仍實施，導致一手市場繼續按兵不動，欠缺新盤供應，而市場焦點則集中在二手市場，加上部分業主願意提供合理議價空間，終出現「價跌量升」的局面。該行早前預計，樓價即將尋底成功，且有望於中秋前後重拾升軌。 

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撰文 : 黃卓賢

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