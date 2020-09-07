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【中芯國際】高盛料美國制裁損中芯未來5年盈利 降目標價至28.7元剔出「確信買入」名單（第二版）

即市財經 16:46 2020/09/07

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高盛最新將中芯剔出「確信買入」名單，目標價降至28.7元。

中芯國際 （00981） 擬被美國列入貿易黑名單，股價今日急跌，低見18元，首日收市報18.24元，跌23%，成交高達107億元。高盛發表報告分析，若中芯國際被制裁，可能導致兩種情景，1）中芯依然可以拓展成熟工藝產能，但先進工藝將受影響；2）成熟工藝、先進工藝均會受影響。高盛預計，情景1將導致中芯2021年至2025年的淨利潤較預測低5%至14%，情景2將導致盈利預測下調3%至48%。

高盛將中芯國際目標價大幅下調32%至28.7元，主要因公司股價或反映貿易摩擦升溫導致不確定性增加，以及貿易限制升級，該行維持中芯「買入」評級，但將該股剔出「確信買入」名單。高盛又指，儘管中芯近月股價疲弱，但未來或因貿易摩擦進一步調整，直至前景趨向明朗。

券商瑞信則認為，若美國對中芯施加制裁，將限制中芯生產，目前美國供應商在半導體設備市佔達45%，在半導體製造關鍵環節均有重要作用。瑞信又指，美國禁令將進一步收緊中芯在成熟工藝的產能，並令價格承受壓力。該行將中芯目標價由26元下調至22.5元，維持「跑輸大市」評級。

（第二版新增瑞信）

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編輯：陳健婷

香港股票 中芯國際（00981） 制裁
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