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【教育股】內地幼稚園不得直接或間接上市　博駿教育一度跌近7%後回穩

即市財經 15:26 2020/09/07

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內地明令幼稚園不得上市。

內地教育部今日公布《學前教育法草案（徵求意見稿）》公開徵求意見，該意見稿表明，任何組織或個人不得利用財政經費、國有資產、集體資產舉辦或支持舉辦牟利性幼稚園。

除此之外，意見稿指社會資本不得通過兼併收購、受托經營、加盟連鎖、協議控制等方式，控制公辦或非牟利性幼稚園，上市公司不得通過資本市場融資投資牟利性幼稚園，亦不能以發行股份或支付現金的方式併購牟利性的幼稚園。

簡而言之，幼稚園不得上市，現有上市公司不得併購幼稚園，牟利性的幼稚園營運亦加上不少限制。不過，有關消息實際上已於2018年傳出，因此對市場衝擊有限，截至今年2月在四川擁有6間幼稚園的博駿教育 （01758） ，股價今日一度跌近7%，午後見資金吸納，於下午3時15分報0.59元，較上日收市升1.7%。

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編輯：謝克迪

 

教育股 博駿教育（01758） 經濟 幼稚園

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