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【政策風險再臨】內地幼稚園不得直接或間接上市　邊隻教育股要小心？

即市財經 19:42 2020/09/07

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內地明令幼稚園不得上市。

教育股政策風險再添，內地教育部今日公布《學前教育法草案（徵求意見稿）》，明言任何組織或個人不得利用財政經費、國有資產、集體資產舉辦或支持舉辦牟利性幼稚園，幼稚園亦不得直接或間接上市。

除此之外，意見稿指社會資本不得通過兼併收購、受托經營、加盟連鎖、協議控制等方式，控制公辦或非牟利性幼稚園，上市公司不得通過資本市場融資投資牟利性幼稚園，亦不能以發行股份或支付現金的方式併購牟利性的幼稚園。

簡言之，幼稚園不得上市，現有上市公司不得併購幼稚園，牟利性的幼稚園營運亦加上不少限制。不過，有關消息實際上已於2018年傳出，因此對市場衝擊有限，截至今年2月在四川擁有6間幼稚園的博駿教育 （01758） 表現最弱，今跌6.9%。

國信證券（香港）教育行業首席分析師楊曉琴同意，上述《徵求意見稿》，與2018年出爐的《民促法（送審稿）》表述大致相同，預期市場早有一定心理準備。除了上述博駿，她預期擁有不少幼稚園業務的21世紀教育 （01598） 、在美掛牌博實樂（BEDU）和紅黃藍（RYB）亦將受一定影響。

至於資金較關注的宇華 （06169） 、楓葉 （01317） ，和天立 （01773） ，楊曉琴指這些公司同樣有幼稚園業務，但收入佔比不重，故料政策帶來的影響較輕微。

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編輯：謝克迪、莫亦熙

香港股票 教育股 博駿教育（01758） 21世紀教育（01598） 紅黃藍（RYB Education Inc，美：RYB） 宇華教育（06169） 楓葉教育（01317） 天立教育（01773） 經濟 幼稚園

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