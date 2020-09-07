▲ 印度電訊部長：8間蘋果代工廠由中國遷至印度

印度電訊部長普拉薩德表示，有人告訴他，蘋果約有8間代工廠由中國遷至印度。他揚言，全球生產系統已轉變，意識到要在中國以外的地方設廠，相信印度可以取代中國成為大型的生產中心。他又稱，總理莫迪「大膽」反華的舉措已獲美國、英國、日本和澳洲認同。中方重申，造成中印邊境衝突的責任完全在印方。

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普拉薩德（Ravi Shankar Prasad）周日（7日）出席交流活動時稱，另一手機設備商三星（Samsung）已經在印度設廠，並計劃擴大生產規模。他指出，在2014年，印度國內只有2間手機製造廠，現在已增長至240間。

總理莫迪（Narendra Modi）在4月提出了「印度自力更生」（Atmanirbhar Bharat）計劃，冀促進「印度製造」及推動印度公司發展。普拉薩德補充，計劃亦會邀請世界各地的企業來印度發展，意味印度已成為世界主要經濟體，有力支撐環球經濟。

印度媒體Business Standard上月引述知情人士報道，蘋果計劃明年年中推出印度製的新款手機iPhone 12。

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普拉薩德在交流會上提到中印最近的邊境衝突，他讚揚莫迪堅定表明立場，形容立場「大膽」，表明印方不會在主權方面妥協。

中國和印度國防部長日前在莫斯科會面，中國國防部長魏鳳和指，造成中印邊境緊張局勢的起因和真相十分清楚，責任完全在印方；雙方應堅持通過對話協商解決問題，尋求盡快為局勢降溫。

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責任編輯：鄧燕君