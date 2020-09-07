【恢復航班】美國聯合航空增加航綫　10月將恢復航班

美國聯合航空公司（United Airlines）將於10月恢復及增加國際航班，班次將比上年增加40％，比9月份的計劃增加6％。

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聯合航空將恢復近50條航線以及開展新的航班服務，其中包括從芝加哥、丹佛和休斯頓樞紐出發的37條路線。同時，聯合航空將增加飛往墨西哥、中美洲和南美洲城市的國際航班，這些航班的10月份班次將比上年增長33％，比9月份增長4％。

新的國際航線亦包括哥倫比亞的波哥大、阿根廷布宜諾斯艾利斯、秘魯利馬和巴拿馬巴拿馬城。此外，它將把從紐約和紐瓦克到特拉維夫的航班服務增加至每天兩次，並從10月25日開始，每周三次恢復華盛頓特區和特拉維夫之間的航班。



聯合航空上週表示，它將在10月份令超過16,000名員工放無薪假，屆時華府3月份向航空業提供的250億美元救助計劃將到期。

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責任編輯：梁翠麗