【疫市求職】戶戶送今年增逾3千送餐專員　應付外賣需求

▲ 今年上半年，戶戶送收到35,000多份希望成為送餐專員的申請，較2019年上半年增逾一倍。(資料圖片)

疫情影響不少行業裁員，不過，疫情期間外賣需求增加，戶戶送不斷招募送餐專員，以應付需求。戶戶送表示，自1月以來已新增超過3,000名送餐專員，總人數由2019年12月的4,000人增至目前的7,000多人，並舉辦本港首個「送餐專員座談會」 全力支援送餐專員。

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今年上半年，戶戶送收到35,000多份希望成為送餐專員的申請，較2019年上半年增逾一倍。由於疫情持續影響本港企業的業務和市民的日常生活，送餐專員的申請人數不斷上升；戶戶送招募的送餐專員人數是基於預計的需求增長，確保保障送餐專員的收入。

隨著送餐專員的人數不斷增加，戶戶送宣布推出「送餐專員座談會」，安排送餐專員每季與公司的香港區總經理和營運團隊會面，藉此聆聽他們的意見，營造互動融洽的工作環境。議題包括訂單分配、餐廳等候時間、送餐專員業務和客戶服務團隊的支援，以及戶戶送於香港的擴展計劃。

戶戶送香港區總經理羅家聰表示，送餐專員可藉著這個座談會，直接向他和其他團隊成員表達想法及分享工作體驗，而戶戶送亦可根據他們的意見進行適當的策略及技術調整。

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責任編輯：朱悅瀅