三星電子再縮內地生產規模 傳11月底關閉內地唯一一座電視工廠

▲ 韓媒引述消息指，三星電子將於11月底關閉位於中國天津的電視工廠。

三星電子（Samsung Electronics）繼關閉電腦工廠及智能手機工廠，擬再縮減中國的生產規模。韓媒引述消息指，三星電子將於11月底關閉位於中國天津的電視工廠。據指，該工廠為三星唯一一座的電視工廠，擁有約300員工。

報道引述三星指，這是行業在競爭激烈情況下，提高全球供應鏈管理效率的一部分。

早前有報道指，三星可能會將電視工廠出售，有消息指，三星正在跟一些電視代工廠交涉，希望將天津三星電視工廠出售給旗下沒有電視品牌的一些代工廠，所以富士康、群創、冠捷等電視代工廠均沒有機會。

三星今年7月宣布關閉蘇州的電腦工廠，並於去年關閉最後一間智能手機工廠。

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編輯：袁諾曦