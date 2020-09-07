  • 33°C
香港時間 : 2020907日 (一) 15:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【大行點睇】入完藍籌無催化劑？瑞信指利好已反映　降指藥明生物評級

股樓投資 15:25 2020/09/07

分享：

瑞信今日發表報告指，藥明生物(02269)的利好因素已反映，由「跑贏大市」降評級至「中性」。

藥明生物今日正式染藍，瑞信稱自公布納入恒指成份股，藥明生物業績又好過預期，推動集團股價累飆三成。市場同時估計下半年業務將進一步好轉，令股價持續強勢。

不過，該行料藥明生物利好因素已反映在股價上，加上股價一度升越其目標價，故將評級由「跑贏大市」降至「中性」，維持目標價195.3元不變。

藥明生物股價已連跌多日，上月底曾高見209.8元，近日輾轉回落至180元水平。事實上，不少大行仍維持其目標價200元以上，當中以富瑞最牛睇到240元，瑞銀及大摩亦分別睇227元及210元。

順帶一提，藥明生物主要股東之一，WuXi Biologics Holdings在月初配售3,299.69萬股，每股配售價185元，意味現價已跌穿該時的配售水平。

 

 

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https：//imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 周兆邦

上一篇文章

【恢復航班】美國聯合航空增加航綫　10月將恢復航班

下一篇文章

南韓單日增119宗確診案　首爾市食肆禁令範圍再擴大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房
【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦