【大行點睇】入完藍籌無催化劑？瑞信指利好已反映　降指藥明生物評級

瑞信今日發表報告指，藥明生物(02269)的利好因素已反映，由「跑贏大市」降評級至「中性」。

藥明生物今日正式染藍，瑞信稱自公布納入恒指成份股，藥明生物業績又好過預期，推動集團股價累飆三成。市場同時估計下半年業務將進一步好轉，令股價持續強勢。

不過，該行料藥明生物利好因素已反映在股價上，加上股價一度升越其目標價，故將評級由「跑贏大市」降至「中性」，維持目標價195.3元不變。

藥明生物股價已連跌多日，上月底曾高見209.8元，近日輾轉回落至180元水平。事實上，不少大行仍維持其目標價200元以上，當中以富瑞最牛睇到240元，瑞銀及大摩亦分別睇227元及210元。

順帶一提，藥明生物主要股東之一，WuXi Biologics Holdings在月初配售3,299.69萬股，每股配售價185元，意味現價已跌穿該時的配售水平。

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