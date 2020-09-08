【輪•流轉@iM網欄】「回應報價」規範流通量要求　窩輪牛熊證報價要求嚴謹 (下)

前文提要：【輪•流轉@iM網欄】 窩輪牛熊證報價要求嚴謹 (上) 詳解「主動報價」細則

上回提及，「主動報價」與一直以來沿用的「回應報價」機制為香港窩輪牛熊證市場的重要基礎，上星期講解了「主動報價」的內容，今次再談談「回應報價」的細則。

除了窩輪牛熊證的買賣差價之外，發行商是否提供足夠的買賣盤，亦非常受到投資者關注，故此，本港的監管機構早於2002年訂立了「回應報價」準則，規範了窩輪牛熊證最基本的流通量要求。

事實上，「回應報價」準則適用於所有的上市結構產品，也可視為業界的最低服務要求。「回應報價」準則包括：須於10分鐘內作出回應報價；窩輪牛熊證的買賣差價不得多於20個價位；報價數量不得少於20個買賣單位，而最短的持盤時間要有5分鐘等等。

不過，投資者需要留意，於市場急劇波動的個別情況之下，對沖活動有機會極難進行，發行商將未能提供「回應報價」，例如在開市前時段或收市競價交易時段；在上午交易時段的首5分鐘或首次開始交易後的首5分鐘；當輪證或相關資產暫停交易，或者輪證的理論價值低於0.01港元，由於已低於交易系統可以輸入的最低價格，故發行商不能夠為相關輪證提供報價服務。如果是牛熊證，一旦強制贖回事件發生後，牛熊證會即時停止買賣，發行商不會再為相關證報價。

「回應報價」配合「主動報價」，完善了整個發行商的報價機制，為投資者提供雙重保險綫，保障市場流通量，維護投資者的利益。

投資者可以到港交所或發行商的網站，或從上市文件中找到發行商的聯絡資料，致電要求發行商為旗下的窩輪牛熊證提供報價。現時投資市場的資訊透明度極高，加上衍生產品市場競爭激烈，只有能夠提供優質服務的發行商才會得到投資者的長遠支持。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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