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【地產股】新地放榜前夕被滙證削目標價2.6%　料股息按年持平

即市財經 15:07 2020/09/07

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新地旗下的住宅租賃項目「TOWNPLACE SOHO」，日前開放供傳媒參觀。（資料圖片）

新地 （00016） 將於本周四（10日）公布業績。放榜前夕，被券商滙證下調目標價2.6%至125.8元，但就維持「買入」評級。滙證預測，新地2020財年的核心盈利按年減少8.4%，而全年股息則預期按年持平。

新地今日股價先高後低，最新報99元，跌0.5%，成交1.25億元。開市早段曾高見99.85元，微升0.35%，之後轉跌曾低見98.35元。

滙證發報告指，預計新地上個財年的核心盈利按年跌8.4%至297億元，期內合約銷售335億元，按年減少44%；並會分派每股末期息3.7元，全年股息每股4.95元，水平與去年相同，並維持派息比率在40%至50%的區間。

滙證續指，在疫情爆發期間，特別是今年2月至4月時，新地的住宅銷售活動的確有所放緩，但從5月份的Wetland Seasons Park II期樓盤銷情而言，相信整體銷售已重拾動力，7月初開售的新盤御海灣已售出超過72%單位，涉資12億元。短期內，新地將會推出Wetland Seasons Park III期的318伙單位。

滙證又維持新地買入評級，並視為行業首旗股份之一，並看好其租務及住宅銷售組合多元，在零售租賃市道低迷的情況下抗跌力更佳。

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編輯：趙穎妍

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