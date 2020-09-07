【社交轉運大法@IM網欄】 出Post前記得問幾點 疫情下的黃金出Post時間

IG的深度用家往往有些強迫症，必須等到黃金時間出post，唯恐精心打扮赴往半島High Tea沒人留意，等如「白食」！同樣情況也適用於不同專頁，以及近年大批冒起的IG Shop；在商言商，畢竟觸碰到更多Audience，自然帶來更多商機。加上疫情為社會帶來翻天覆地的改變，重新掌握貼文容易跑出的時間，等同掌控社交轉運的命脈。

▲ 疫情下要自處，掌握受眾的活躍習性是關鍵。

故此，我可以很負責任地交代——其實根本沒有如此絕對的黃金Formula。首先，用戶瀏覽習慣本來就受生活模式影響。你話一般人在傍晚六點到八點收工坐車會睇IG，偏偏 Work From Home之下，沒有人需要通勤。另一邊廂，以往年輕人在週末都夜夜笙歌，令IG 上的更新比較淡靜；現在苦困家中，流連社交媒體的時間又反而增加。可見，如果單純著墨於所謂完美出Post 時間，卻忽略定位目標受眾及其需求，無疑是捨本逐末。所以，一字記之曰：「變」！要在社交大潮站得住腳，唯一法門就是迎著浪潮改變。既然疫情令受眾於星期六的engagement提升，那就抓緊搶灘插旗，舔盡每個呃Like的機會。

不少公司因應疫情而推行「在家工作」，令很多打工仔能多睡一點，女士還可省下一些化妝的時間，但亦因為免去通勤時間，不少人都少了早上玩手機的機會，眼睛張開便馬上工作。

當然，如果閣下感覺帳號任何時候的互動效果都相差無幾；或者只於某些日子特別標青，所以就不需任何適應和調整，也應該認真諗諗。情況其實會否反映閣下的IG未有清晰定位，受眾分散呢？很簡單，根據市場調查公司YouGov的數據，近三分一受訪者都在疫情期間增加了IG使用量，你在當中受惠多少？所以，要時刻抓取這些突如其來的機會，有策略的管理者必然會發掘這群人的用戶特性與瀏覽偏好，否則就會「肥水流外田」。

▲ 「廣告受眾」內提供Account的受眾分析，包括熱門地點、年齡範圍、性別、粉絲活躍時段等等，讓我們有策略地呃Like！

最後，是次主題固然以疫情引入，但原理同樣適用於最日常的情況。譬如你的帳號一向在星期五有良好表現，但原來撞正長假期第二日，香港有三分一人口都返了日本鄉下，你怎可不調節？又或是你主打母嬰主題和產品，一個新手媽媽什麼時候才有餘力碌IG，你又有否了解過？如果次次都漁翁撒網，或者放任自流，可能就真的「好打極有限」。

在IG這個呃Like遊戲裡，謹記用戶不是最積極主動的「seeker」；你不找他們，他們自然找不上你。要生產「hit中」用戶的推送，One size fits all 往往是美好奢望。唯有時刻調整，打造目標群眾的Tailor-made內容，方為正道。

祝施主轉運成功。

作者_小編Miuson Chi 簡介： 全職關公兼職舞台劇監製，深明關刀再鋒利也有生銹的一日，近年潛修社交呃 Like 之術，以完全掌握「媽劇停」大法為目標，攞正牌玩 IG，誓要宏揚 #吸晴之奧義！ IG: always_mute

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