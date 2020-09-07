  • 31°C
香港時間 : 2020907日 (一) 17:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【社交轉運大法@IM網欄】 出Post前記得問幾點 疫情下的黃金出Post時間

名人薈萃 16:20 2020/09/07

分享：

IG的深度用家往往有些強迫症，必須等到黃金時間出post，唯恐精心打扮赴往半島High Tea沒人留意，等如「白食」！同樣情況也適用於不同專頁，以及近年大批冒起的IG Shop；在商言商，畢竟觸碰到更多Audience，自然帶來更多商機。加上疫情為社會帶來翻天覆地的改變，重新掌握貼文容易跑出的時間，等同掌控社交轉運的命脈。

疫情下要自處，掌握受眾的活躍習性是關鍵。

故此，我可以很負責任地交代——其實根本沒有如此絕對的黃金Formula。首先，用戶瀏覽習慣本來就受生活模式影響。你話一般人在傍晚六點到八點收工坐車會睇IG，偏偏 Work From Home之下，沒有人需要通勤。另一邊廂，以往年輕人在週末都夜夜笙歌，令IG 上的更新比較淡靜；現在苦困家中，流連社交媒體的時間又反而增加。可見，如果單純著墨於所謂完美出Post 時間，卻忽略定位目標受眾及其需求，無疑是捨本逐末。所以，一字記之曰：「變」！要在社交大潮站得住腳，唯一法門就是迎著浪潮改變。既然疫情令受眾於星期六的engagement提升，那就抓緊搶灘插旗，舔盡每個呃Like的機會。

不少公司因應疫情而推行「在家工作」，令很多打工仔能多睡一點，女士還可省下一些化妝的時間，但亦因為免去通勤時間，不少人都少了早上玩手機的機會，眼睛張開便馬上工作。

當然，如果閣下感覺帳號任何時候的互動效果都相差無幾；或者只於某些日子特別標青，所以就不需任何適應和調整，也應該認真諗諗。情況其實會否反映閣下的IG未有清晰定位，受眾分散呢？很簡單，根據市場調查公司YouGov的數據，近三分一受訪者都在疫情期間增加了IG使用量，你在當中受惠多少？所以，要時刻抓取這些突如其來的機會，有策略的管理者必然會發掘這群人的用戶特性與瀏覽偏好，否則就會「肥水流外田」。

「廣告受眾」內提供Account的受眾分析，包括熱門地點、年齡範圍、性別、粉絲活躍時段等等，讓我們有策略地呃Like！

最後，是次主題固然以疫情引入，但原理同樣適用於最日常的情況。譬如你的帳號一向在星期五有良好表現，但原來撞正長假期第二日，香港有三分一人口都返了日本鄉下，你怎可不調節？又或是你主打母嬰主題和產品，一個新手媽媽什麼時候才有餘力碌IG，你又有否了解過？如果次次都漁翁撒網，或者放任自流，可能就真的「好打極有限」。

在IG這個呃Like遊戲裡，謹記用戶不是最積極主動的「seeker」；你不找他們，他們自然找不上你。要生產「hit中」用戶的推送，One size fits all 往往是美好奢望。唯有時刻調整，打造目標群眾的Tailor-made內容，方為正道。

祝施主轉運成功。

作者_小編Miuson Chi 簡介：

全職關公兼職舞台劇監製，深明關刀再鋒利也有生銹的一日，近年潛修社交呃 Like 之術，以完全掌握「媽劇停」大法為目標，攞正牌玩 IG，誓要宏揚 #吸晴之奧義！

IG: always_mute

更多社交轉運大法@小編Miuson的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

欄名 : 社交轉運大法

最新專欄文章 更多

【社交轉運大法@IM網欄】連Microsoft 都垂青？TikTok到底紅甚麼？
2020/08/23
【社交轉運大法@IM網欄】連Microsoft 都垂青？TikTok到底紅甚麼？
【社交轉運大法@IM網欄】化被動為主動 IG Filter是這樣呃like的
2020/08/10
【社交轉運大法@IM網欄】化被動為主動 IG Filter是這樣呃like的

上一篇文章

【跑馬看花@iM網欄】由山路跑到稻田 不丹馬拉松隨想（四）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房
【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年