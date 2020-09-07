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屹立300年日本最老百貨也破產 難敵新冠疫情

環球社會熱點 15:04 2020/09/07

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新冠肺炎疫情持續數月，不少民眾留家抗疫，盡量改為網購以減少外出購物。實體經營的零售商遭疫情重挫，日本擁有超過300年歷史的大沼百貨今年初已申請破產保護，而多間老牌百貨也要關閉門市，日本百貨業正面臨寒冬。

無印良品美國申請破產保護 不敵新冠肺炎疫情：【下一頁】

【日本疫情】WBF連鎖酒店捱不住破產 負債11.5億：【下一頁】

日本的百貨公司提供多元化商品及服務，一向受本地居民及遊客歡迎。但新冠肺炎疫情導致遊客數量銳減，而民眾也傾向網購，百貨公司的營業額大跌。

經營逾三個世紀的山形市大沼百貨，早於今年初已申請破產保護。大沼百貨料經營至本月底，但已關閉餐飲服務，僅銷售服裝及家庭用品庫存。山形市部分居民也對大沼破產感到惋惜，認為大沼未能跟上時代變化，應對網上零售商等威脅，也是其無法生存的原因。

擁有146年歷史的中合百貨，於上月關閉位於福島市的最後一間門市。而井筒屋旗下有兩間分店，早前也宣布關閉其中一間門市。

位於大城市的連鎖百貨亦不能倖免，三越伊勢丹於過去10年已關閉數間門市，今年初更宣布，將於明年關閉位於東京市中心的三越百貨分店。

【日本疫情】吞拿魚跌價 今年上半年進口量跌18%：【下一頁】

日本百貨業於今年7月的銷售數字，較去年同期大跌約五分之一，行業經營者憂慮有更多百貨公司關閉門市甚至破產。

日本内閣官房長官菅義偉為接任日本首相安倍晉三的大熱，他將振興地區經濟視為政策重點。但日本政府的經濟刺激計劃當中，未有列明扶持百貨行業，部分政府官員認為應將款項集中投資更有前景的行業，因此日本百貨業的前景仍不明朗。

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責任編輯：鄭錦玲

零售商遭新冠肺炎疫情重挫，日本擁有超過300年歷史的大沼百貨今年初已申請破產保護。

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