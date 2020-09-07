【跑馬看花@iM網欄】由山路跑到稻田 不丹馬拉松隨想（四）

前文提要：【跑馬看花@iM網欄】不殺生之國 不丹馬拉松隨想（三）

不丹馬拉松從的荒蕪的深山跑回帕羅的市中心，隨着公里的遞增，路況從凹凸不平的泥濘山路，變成平坦的沙地和柏油路。跑道兩旁的風景也變得豁然開朗，從茂密的樹林變成廣濶的稻田。

跑了半程之後，補給站出現穿着民族服裝的小朋友為選手們打氣，站內的補給品亦變得豐富，除了必備的水之外，亦有各式各樣的果汁、生果串和一些乾果小吃。

在過往的比賽，我通常只會進食自己攜帶的能量啫哩和鹽糖。由於擔心進食其他食物會導致身體出現不良的反應，所以平日訓練的過程中，我們會測試不同補充品對身體影響，然後在比賽中使用。不過反正沒有創造紀錄的計劃，當時天氣又開始變得炎熱，面對琳琅滿目的補給品，我把平日的戒條拋諸腦後，每次進入補給站就好像在沙漠中看到清泉一樣，一股腦兒地拿起各種飲料食物，盡興地大快朵頤。

本身比賽的人就不多，難得有跑手出現，又願意「光顧」，即使語言不通，補給站的工作人員也十分熱情地向我講解不同的補給品，一串又一串的生果往我手裡放。

大約在30公里左右，可能是跑跑停停太多，加上貪吃，身體開始出現抽筋的跡象，先是右腳的小腿，之後是大腿前方的四頭肌、腳底，當然左腳亦會非常「爭氣」地出現類似情況。當時距離限定時間還有兩個多小時，時間尚算充裕，因此便計劃半走半跑，以限時回到終點為目標。

在這個時候，身旁忽然出現一個小女孩，她用當地的語言嘰哩咕嚕、手舞足蹈地對我說了一番話，又跟着我跑了一程。當我幾次抽筋痛得要停下來緩口氣時，她也站在我的身邊看着我，我讓她先走，不用等我，她回我一輪嘰哩咕嚕。我看着她，她看着我，大家雞同鴨講，情景其實十分惹笑。到了一個小山坡，她跟我又講了一番話之後，就往山坡下的河邊跑去。現在回想，可能小女孩當時想講：「你這樣水皮就不要參賽啦！」

作者_公關跑友簡介： 因為饞嘴，加上易胖，數年前誤墮跑網。最愛馬拉松旅行，搭「11號巴士」遊歷42.195公里的湖光山色或城市風貌，再配以當地的美酒佳餚，人生一樂，莫過於此！從跑步悟人生、交朋友、消脂肪、再添卡，立志跑遍五大洲，不計速度，只求完賽獎牌。

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