【零售大挫】SWAROVSKI擬裁6,000人 關3,000間分店

受疫情影響, 已有125年歷史的奧地利水晶世家施華洛奇(SWAROVSKI)預計,今年水晶業務全年銷售額或下滑20億歐元, 約33%, 未能達至預期的4%至5%的增長。該集團決定將裁走6,000名員工, 並關閉3,000間精品店。

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官方指, 未來將會集中精力在高檔市場, 放棄低端產品；同時亦不會排除有家族成員放棄部分股權, 作為換取在證券交易所上市,或尋求戰略夥伴的方法, 從而獲得注資紓困。

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據了解, 施華洛奇公司在2019年銷售額為35億歐元(約320億港元), 其中水晶業務銷售額為27億歐元(約247億港元)。當中仿水晶業務由第五代家族成員共同管理, 在全球約有170個國家設有2,680間分店, 員工達至3.45萬人。

SWAROVSKI集團由Daniel Sawrovski在1985年成立, 現時約有200名家族成員擁有公司的股份, 分別由Swarovski Crystal Business(施華洛世奇水晶業務)、Swarovski Optik(光學設備)及Tyrolit(研磨產品)3部分組成 。

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責任編輯：潘曉豐