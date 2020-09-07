  • 33°C
香港時間 : 2020907日 (一) 15:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】行業持續復甦　長汽月內累升逾一成

股樓投資 14:57 2020/09/07

分享：

隨著疫情受控，中央為穩住經濟增長，鼓吹內循環，刺激社會消費，大價的必需消費品自然是當局重點催谷的對象，所指的便是汽車行業。行業數據近兩個月持續復甦，板塊更出現長城汽車（02333）這隻強勢股，股份上月底收報8.41元，本月展開升浪，今日最多曾升近10%，高見9.86元的52周新高，走勢遠比龍頭股吉利汽車（00175）為佳。

中國汽車工業協會表示，預期8月份內地汽車行業銷量完成218萬輛，按月增長3.2%，按年增長11.3%。若細分車型，乘用車按年增長4.4%，商用車則按年增長37.5%，消息當然利好整個汽車行業。

此外，該會上周亦公布第二批參與新能源汽車下鄉活動的企業和車型名單。當中包括上汽通用五菱、比亞迪（01211）、長安汽車、長城汽車、奇瑞商用車等在內的14家企業，及其旗下合計共36款車型，汽車下鄉的威力，市場在十多年前已見識過，故長城旗下車型今次能納入名單，絕對能有利股份。

大行亦同樣睇好集團前景，滙豐研究發表報告指，公司第二季業績符預期，收入按年升25%。明年或推出10款新產品，包括部份更新款，部分是搭配新平台的車款，預期銷量、售價、利潤率均會有增長。

該行升提升公司今年至2022年盈利預測，目標價更由9.8元，提升逾20%，至12.2元，維持「買入」評級，以現價計，與大行目標價仍有近30%潛在上升空間。

 

記者：葉志偉

相關文章

【港股追蹤】下半年至今升6成　海底撈疫市發圍？
2020/09/05
【港股追蹤】下半年至今升6成　海底撈疫市發圍？
【港股分析】雲業務股份比併　業績決定一切？
2020/09/05
【港股分析】雲業務股份比併　業績決定一切？
【港股分析】明日納入港股通　吼實呢隻內需股
2020/09/06
【港股分析】明日納入港股通　吼實呢隻內需股
【港股追蹤】光銀林樵基教揀股　呢個5G相關行業反而要避？
2020/09/06
【港股追蹤】光銀林樵基教揀股　呢個5G相關行業反而要避？
【港股追蹤】利好因素多　航空股繼續反彈
今日
【港股追蹤】利好因素多　航空股繼續反彈
中國汽車工業協會 汽車 香港股票 長城汽車（02333）

上一篇文章

南韓單日增119宗確診案　首爾市食肆禁令範圍再擴大

下一篇文章

【網民熱話】1.5萬租兩房單位原來很難　網民：不想要大西北！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房
【疫市筍盤】想趁業主「仲有得傾」買到筍盤? 呢三個屋苑仲有樓價「4字頭」兩房
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【居屋申請2020】新舊居屋大比併　第一代居屋竟有複式單位？
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【疫情贏家】這隻港產半科技股 派息連升9年
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【平價筍盤】遇上淡友業主　首置客趁勢鋤價　買平50萬元
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦
【財務自由】財叔回應窮一生　太多年輕人被財務自由洗腦