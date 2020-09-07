【港股追蹤】行業持續復甦　長汽月內累升逾一成

隨著疫情受控，中央為穩住經濟增長，鼓吹內循環，刺激社會消費，大價的必需消費品自然是當局重點催谷的對象，所指的便是汽車行業。行業數據近兩個月持續復甦，板塊更出現長城汽車（02333）這隻強勢股，股份上月底收報8.41元，本月展開升浪，今日最多曾升近10%，高見9.86元的52周新高，走勢遠比龍頭股吉利汽車（00175）為佳。

中國汽車工業協會表示，預期8月份內地汽車行業銷量完成218萬輛，按月增長3.2%，按年增長11.3%。若細分車型，乘用車按年增長4.4%，商用車則按年增長37.5%，消息當然利好整個汽車行業。

此外，該會上周亦公布第二批參與新能源汽車下鄉活動的企業和車型名單。當中包括上汽通用五菱、比亞迪（01211）、長安汽車、長城汽車、奇瑞商用車等在內的14家企業，及其旗下合計共36款車型，汽車下鄉的威力，市場在十多年前已見識過，故長城旗下車型今次能納入名單，絕對能有利股份。

大行亦同樣睇好集團前景，滙豐研究發表報告指，公司第二季業績符預期，收入按年升25%。明年或推出10款新產品，包括部份更新款，部分是搭配新平台的車款，預期銷量、售價、利潤率均會有增長。



該行升提升公司今年至2022年盈利預測，目標價更由9.8元，提升逾20%，至12.2元，維持「買入」評級，以現價計，與大行目標價仍有近30%潛在上升空間。

記者：葉志偉