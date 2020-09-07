【阿里巴巴】逾2.5萬海外品牌參與天貓雙11 天貓國際：目標過億成交品牌數翻倍

▲ 天貓國際表示，今年將有超過2.5萬海外品牌參與天貓雙11，目標今年雙11過億成交品牌數翻倍。

阿里巴巴 （09988） 旗下天貓國際表示，今年平台上的逾2.5萬個海外品牌將會參與天貓雙11，其中超過2,600個海外品牌為首次參與天貓國際的雙11活動。天貓國際總經理劉一曼稱，今年天貓國際雙11，實現成交過億元人民幣的品牌數將會翻倍，並打造超過2,000款成交以百萬元計的新熱銷產品。

為順應進口消費形態的改變，天貓國際將建設「官方專屬直播基地」，並且首創跨境保稅倉直播，在保稅倉內的進口商品貨架前，搭起裝置直接啟動直播，消費者下單後，商品可以直接清關發出，最快次日送達

同時，為了改善傳統的跨境保稅倉備貨模式，天貓國際近日正式發佈跨境直郵業務「海外直購」。天貓國際副總經理兼海外直購總經理董臻貞表示，未來1年內天貓國際將會新增10條國際空運航線，物流持續提速，並在廣州、北京、上海、威海、寧波5個口岸強化進口商品的協同，提升貨品抵達中國境內後的清關和配送時效。

天貓進出口事業群總裁劉鵬指，上季天貓國際首次公佈實物商品交易額（GMV）表現，剔除未支付訂單後，季度GMV同比增長超過40%，反映出消費者對海外高質量、品牌産品的強勁需求，以及國際差旅受限制而帶來的線上購物力。

至午後2時50分，阿里巴巴報266.8元，跌2.6%，成交110億元。

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編輯：陳健婷