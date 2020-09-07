【大行點睇】富瑞指中芯遭美封殺不意外　勢拖累兩大美股

《路透》引述美國國防部官員指出，美國正考慮將中芯國際(00981)列入貿易黑名單，並審查其與中國軍方的關係，中芯雖然發聲明澄清與中國軍方無關係，不過股價今日仍急瀉逾兩成。

富瑞就發表報告指，對有關消息並不感意外，因為攻擊中國已成特朗普爭取連任的競選策略，預期美國會對中國在半導體設備及IC設計軟件方面實施更多出口限制，因有關領域為中國半導體國產化的主要瓶頸。

富瑞預計中芯的機器設備有四至五成來自美國；另外雖然目前未似有證據顯示中芯與中國軍方有連繫，但美國仍可以推斷中芯是受到中國政府控制。

此外，除了中芯，在美國上市的應用材料(AMAT)及泛林集團(Lam Research Corporation)(LRCX)，亦預計會受到拖累。兩間公司為中芯的供應商，預計有三成收入來自中國。富瑞指，一旦美國落實對中芯的制裁，將會是美國攻擊中國半導體業的升級，是個雙輸的主張。

截至2018年，全球65大半導體設備製造商分別為荷蘭ASML、美國泛林研發（Lam Research）、東京威力科創（TEL）、美國科磊（KLA）、美國AMAT。5大半導體製造商在2018年佔據全球半導體設備製造業超過70%的份額。

今年2月，中芯國際就公布指，已斥資6億美元向泛林（Lam Research）購買設備，總斥資6億美元，主要是為擴大旗下14nm晶片產能。

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