【港股追蹤】利好因素多　航空股繼續反彈

全球航空交通今年可謂是受到最大影響的行業，客運服務最壞時期曾幾乎停擺。不過隨著疫情逐步受控，多地都開始恢復客運服務，加上人民幣滙價上升，對發美元債的航空股有利。三大內地航空股上周低位反彈後，升浪持續到本周，東方航空（00670）、中國國航（00753）及南方航空（01055）今日均錄得3%至6%升幅，主打國內航綫的東航和南航升幅更明顯。

中國外匯交易中心公佈，今日人民幣兌美元中間價下跌27個基點，報6.8386。但市場已開始上調對人民幣的滙價預測。滙豐環球研究報告指出，基於該行上調今、明兩年人民幣滙價預測，至今年底6.7，及明年底6.6的水平，在其他條件不變下，人民幣升值將會為三大中資航空股帶來滙兌收益，料航空業下半年盈利將由14億元人民幣，增加至75億元人民幣。

瑞信最新報告指，內地民航局今次重啟部分航綫後，該行預期每日乘客量將限制在500人，又指各國旅遊禁令，令現時國際客運僅在正常2%水平，惟預料逐步放寬航班，將有助國際及商務旅遊。該行維持對行業正面看法，認為國內客運第三季仍會向上，經營虧損有望收窄。

距離內地十一黃金周不足4星期，由於疫情限制民眾外遊，故有報道指，今年黃金周旅客在國內出遊的趨勢將大幅增加，或會有報復性消費出現，航空股自然能從中收益，股價炒作或會繼續。

記者：葉志偉