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【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌近3%至265元水平　270元千個買盤接貨即捱價

即市財經 14:42 2020/09/07

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【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌近3%至265元水平　270元千個買盤接貨即捱價

阿里巴巴 （09988） 今日起正式成為恒指成份股，惟股價調整未止，阿里巴巴股價跌3%，低見265.8元。阿里巴巴午後於270元水平，曾出現1000個買盤博反彈撈貨。不過，下午2時後阿里巴巴跌幅擴大，顯著失守270元水平，跌至265元水平，意味成功接貨的散戶先要捱捱價。

下午1時10分，阿里巴巴270元價位排出1000個買盤，涉53.5萬股或1.4億元。

阿里巴巴自292元高位調整近9%，惟阿里巴巴早前屢創上市後新高，股價今年以來仍累升28%。市場憧憬阿里巴巴擁有33%股權的螞蟻集團快將A+H上市，有助釋放未上市業務的價值及推高阿里巴巴的估值。

【阿里巴巴】阿里巴巴張勇：阿里國內消費者達10億人 望2036年能服務全球的消費者

【恒指換馬】小米收市染藍先倒升　恒指ETF追貨阿里巴巴、藥明、美團力度有多大？

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 阿里巴巴－SW（09988）
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