【中芯國際】瑞信：中芯若受美國制裁 對中國5G進程影響有限

▲ 瑞信認為，即使中芯國際遭美國制裁，對中國5G建設影響也有限。

中芯國際 （00981） 或被列入美國貿易黑名單，股價今日重挫2成。瑞信亞洲科技研究部門主管Manish Nigam認為，過去屢有傳言美國會將某家中國公司列入黑名單，目前尚無法證實中芯會否遭美國制裁。但即使中芯遭制裁，不認為中國的5G手機、系統建設將停滯，依然有其他渠道可獲取5G相關晶片。

瑞信亞洲半導體分析師Randy Abrams指，中芯國際在晶圓代工廠的市佔較低，且公司90%以上收入來自40nm或以上的成熟工藝，先進工藝收入佔比不足10%，將有其他廠商可彌補中芯空缺，同時台積電TSMC（台：2330）、聯電（台：2303）均有發展中國業務，未虞中國5G進程受到影響。

Abrams續指，中國半導體產業國產化成為行業主題，中國冀建立本地更完整的供應鏈，降低對外部依賴，但中國要建立完整供應鏈，實現本地化並不容易，如IC設計、半導體設備等依然仰賴國外，未來數年中國半導體本地化問題仍有待觀察。

Abrams又指，因疫情影響，半導體行業庫存、產能利用率均處於高位，預期2021年將會出現庫存修正，惟預測影響僅持續2個季度。

互聯網行業方面，Manish Nigam看好網絡遊戲及電商領域，認為網絡遊戲企業受惠在家工作，仍有顯著上漲空間。

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記者：陳健婷