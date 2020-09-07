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【網民熱話】1.5萬租兩房單位原來很難　網民：不想要大西北！

環球政經 14:57 2020/09/07

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劈價成交最近見不少，不時有筍盤，租盤情況又如何？有網民出帖表示，想租樓齡5年內的兩房單位，但不想住在屯門、元朗、天水圍大西北等地。他指，已經花了兩星期睇樓，一直想以1.5萬元月租，租到心儀單位，本應以為不太難，事關「身邊個個都話租金回落」，但最後無奈大嘆：「點知原來都係好難 ！」

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【網民熱話】網民看好深圳樓市 網民：5年內超越港樓【下一頁

有人直指出帖者「諗多咗」村屋才有可能以1.5萬元月租兩房單位。也有網民建議，1.5萬元月租可以考慮居屋，但有網民就反駁指：「搵到人兩房補咗價放租俾你都超難搵啦。講緊補百幾粒，仲要講緊屋苑一隻手都數完，我就相信無囉。」

另有人指：「15K 兩房港島大把，筲箕灣、西灣河果頭，大把新樓租唔出。」也有人表示同意，更提醒：「千祈唔好㨂又放租又放賣及新樓，否則第二年比無良賣家一個月通知踢走。」不過同樣被其他網民反指，該兩區只剩下沒有人租的納米單位，「2房根本無乜供應，何來無人租。」

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責任編輯：楊子瑩

村屋 居屋 成交 元朗 屯門 筲箕灣 西灣河 天水圍

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